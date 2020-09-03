Что слушать в сентябре

1. «Самое большое простое число»«Все равно»

«Заберись повыше и смотри, ты увидишь, что мир безумен» — на своем очередном ежегодном альбоме «СБПЧ» выходят к нам как будто бы в состоянии некоторого конфликта с самими собой. С одной стороны, они прекрасно знают, чего сегодня от них ждут, и пытаются именно это давать — вечеринку дурацких слов, пляски про любовь, обезоруживающе-оптимистичные тексты с обильным использованием слова «дурак». При этом сквозь веселость регулярно прорываются совсем иные нотки — первый куплет лучезарного диско-хита «Надоел» начинается со строчки «Мне велели веселиться, так что я, пожалуй, буду», а заканчивается словами «Я сам себе надоел», а в номере «Прах», построенном на отличном олдскульном гулком бите, Кирилл Иванов заявляет: «Мы идем по кругу, мне надо выйти». Не раз и не два за альбом возникает ощущение, что текущий текстовый режим афористичного мемоемкого оптимизма благополучно пришел в тупик, а новую интонацию нащупать пока не удалось. В то же время есть и такое соображение: если содержательно «СБПЧ» на этом альбоме в некотором кризисе, то музыкально они, наоборот, в отличной форме. Альбом записывался в Кейптауне, и африканская гастроль порядком взбодрила группу — тут звучит энергичный и яркий глобалистский поп, имеющий в виду и диско, и фанк, и хип-хоп, но заходящий на все это через какие-то свои, индивидуально выстроенные ритмы. И вообще: чем больше в их музыку проникает африканского, тем кайфовее становится — см. припасенный под занавес номер «Звезда» с совершенно феерической ритм-секцией.

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