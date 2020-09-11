Открытое письмо международного арт-сообщества против ареста Надежды Саяпиной

7 сентября 2020 года мы писали о задержании в Минске художницы Надежды Саяпиной, автора перформанса «Достояние»: к ней домой пришли сотрудники правоохранительных органов и увезли ее в Центр изоляции правонарушителей в переулке Окрестина. Кольта публикует открытое письмо международного художественного сообщества, которое написано на белорусском, русском и английском языках и предлагается к распространению во всех СМИ. Вы можете поставить свою подпись по ссылке внизу материала.

Открытое письмо Международного художественного сообщества в связи с задержанием художницы Надежды Саяпиной

Мы, Международное художественное сообщество, обращаемся к широкой общественности и государственным органам Республики Беларусь, чтобы привлечь внимание к происходящему преследованию работников и работниц культуры Беларуси, а также выступаем против насилия, совершаемого над мирными гражданами.

Мы считаем, что административный арест художницы Надежды Саяпиной, а также других работников и работниц культуры является преследованием за реализацию своего конституционного права на выражение гражданской и профессиональной позиции в Беларуси.

Мы считаем недопустимыми нарушение свободы самовыражения, политических прав на участие в мирных гражданских мероприятиях и художественных акциях, неправомерное задержание и суд, проходивший с многочисленными нарушениями законодательства.

Беларусские работники и работницы культуры, а также иные мирные граждане Беларуси не чувствуют себя в безопасности.

Арест Надежды Саяпиной является одним из многочисленных фактов государственного и милицейского насилия, происходящего в Республике Беларусь с момента выборов Президента Республики Беларусь 9 августа 2020 года. Это насилие разворачивается на всех уровнях общества и используется против представителей различных профессиональных групп и сообществ — рабочих, студентов, врачей, работников IT, журналистов, правозащитников, членов гражданского общества и многих других.

Надежда Саяпина, художница и активистка, была задержана 7 сентября 2020 года. Позднее сотрудники правоохранительных органов, воспользовавшись ее ключами и без ее ведома, незаконно провели обыск квартиры. В результате были изъяты роутер и несколько винчестеров.

Суд над Надеждой проходил со множеством грубых нарушений: начиная с того, что к Надежде не допустили адвокатку, чем нарушили ее право на защиту, заканчивая тем, что в основу доказательства вины Надежды легли ложные показания свидетеля, который путался в своих показаниях. За участие в перформансе 15 августа у Дворца искусств, где художники и художницы стояли с портретами пострадавших во время протестов 9–11 августа 2020 года, которые были жестоко подавлены властями, ей присудили 15 суток административного ареста по ч. 1 ст. 23.34 Кодекса об административных правонарушениях — участие в несанкционированном массовом мероприятии.

В июле 2020 года Надежда Саяпина организовала перформанс «Достояние», посвященный конфискованным картинам из корпоративной коллекции Белгазпромбанка в рамках возбужденного уголовного дела в отношении председателя правления банка и претендента на позицию кандидата в Президенты Виктора Бабарико. Во время перформанса деятели и деятельницы культуры и искусства прикрепили к своим спинам репродукции работ, ранее изъятых из коллекции, и на протяжении нескольких часов стояли напротив QR-кодов, размещенных на стенах.

Мы, нижеподписавшиеся работники и работницы культуры, требуем:

— прекратить преследование работников и работниц культуры за художественные высказывания и гражданскую позицию, а также остановить насилие в отношении мирных граждан в целом;

— освободить всех задержанных в ходе мирных акций начиная с 9 августа и политических заключенных;

— расследовать факты нарушений при проведении задержаний и судебных процессов, факты насилия, пыток и изнасилований;

— провести новые свободные выборы Президента Республики Беларусь.





Письмо можно подписать здесь.

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