Как сделать лесную выставку в поле

«леслеслес/22/08/20» © команда побеги

Кто такие побеги

В эти выходные завершился опен-кол на участие в летнем мероприятии художественного объединения «побеги.». Двоякое значение названия не случайно — уже три года подряд его участники предлагают современному искусству переместиться в чащу. Новый проект — фестиваль объединений «Поля» — пройдет 28 августа в подмосковном лесу и станет самым масштабным событием группы. До 8 августа «побеги.» открыли краудфандинг, чтобы собрать 50 000 рублей на организацию фестиваля. Сумма небольшая, но никаких постоянных спонсоров у объединения нет, оно существует только благодаря заинтересованным зрителям и самобытным художникам. Кольта решила внести свой вклад и попросила нескольких участников объединения немного рассказать о том, как все начиналось.

Побег:

— юный стебель, обладающий способностью неограниченного роста;

— самовольный уход.

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