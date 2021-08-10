Художники против Екатеринбургского цирка

Уважаемые кураторы, организаторы и работники Уральской биеннале!

Мы, художни_цы, куратор_ки, работни_цы культуры, активист_ки, зоозащитни_цы и неравнодушные зритель_ницы Уральской биеннале, обращаемся к вам с открытым письмом для того, чтобы пригласить вас к диалогу и поднять вопрос о проблеме сотрудничества биеннале с Екатеринбургским госцирком в качестве площадки, а также о масштабной проблеме эксплуатации и жестокого обращения с животными в России, в цирках с животными в частности.

Как нам стало известно, одной из площадок, где пройдет биеннале, было выбрано здание Екатеринбургского госцирка. Это глубоко поразило нас, так как известно, что в Екатеринбургском госцирке регулярно проходят шоу с животными, которые подвергаются цирковой дрессуре, признанной антигуманной и вредной для животных международным сообществом специалистов по правам животных и ведущими зоозащитными организациями.

Екатеринбургский цирк является филиалом компании «Росгосцирк», объединяющей около 40 государственных цирков по всей стране. В цирковых шоу Росгосцирка задействовано суммарно около 1500 животных самых разных видов. Работа Росгосцирка построена по принципу конвейера: есть определенное количество артистических трупп, которые ездят со своими шоу по всем филиалам страны. Принцип конвейера как раз позволил российским зоозащитникам доказать, что насилие над животными является не случайностью, проблемой одного конкретного цирка или преступлением отдельных артистов, а системной проблемой: в течение нескольких лет в филиалах Росгосцирка неоднократно фиксировалось (в том числе скрытой камерой) жестокое обращение с животными. Жестокие избиения и психологическое насилие над животными совершали дрессировщики из самых разных коллективов и филиалов Росгосцирка.

На сегодняшний день экономика Росгосцирка базируется на шоу с животными, а администрации Росгосцирка и его филиалов единым фронтом выступают против запрета на использование животных в цирках. Администрация Екатеринбургского цирка — не исключение. Более того, всем зоозащитникам и специалистам по правам животных известно о том, что руководство Росгосцирка, пользуясь своими связями с влиятельными чиновниками (пример: генеральный директор Московского госцирка, дрессировщик Эдгард Запашный — доверенное лицо президента РФ), активно мешает введению эффективных зоозащитных законов в России, агрессивно противостоит работе зоозащитных организаций и активистов, годами не выходит на диалог с зоозащитниками и активно дезинформирует население, убеждая свою аудиторию, что цирковая дрессура гуманна и безопасна.

Мы понимаем, что кураторы биеннале не являются специалистами по правам животных и не являются экспертами по зоозащитной политике и специфике положения животных в России. Именно поэтому мы считаем, что мнение людей, которые, напротив, являются эксперт_ками по теме прав животных и указывают на сложную, многоуровневую проблему, не должно быть проигнорировано кураторами биеннале. Мы ознакомились с позицией кураторов Уральской биеннале, которая была опубликована в качестве ответа на публичную критику со стороны художн_иц, куратор_ок и активист_ок, но, увы, категорически не можем согласиться с представленными аргументами.

Мы считаем, что сотрудничество биеннале с Екатеринбургским цирком и его администрацией легитимизирует и популяризирует деятельность цирка в глазах зрителей и потенциальной публики, что абсолютно недопустимо в связи с жестоким обращением с животными, речь о прекращении которого не идет и никогда не шла со стороны администрации госцирков, несмотря ни на какие зоозащитные инициативы и доводы.

Мы считаем, что согласованное с площадкой цирка критическое художественное высказывание о цирке с животными невозможно. А неочевидное, сложное и завуалированное высказывание на эту тему не будет доступно большинству зрителей и целевой аудитории цирка с животными, а соответственно, не будет эффективным. Мы понимаем, что ни одну местную зоозащитную организацию или художника, занимающегося прямой критикой эксплуатации животных, ни один филиал Росгосцирка не пустил бы даже на порог. Более того, активисты-зоозащитники регулярно сталкиваются с давлением и угрозами со стороны представителей «циркового лобби». Таким образом, сотрудничество биеннале с Екатеринбургским цирком является неэтичным, стирающим опыт и неинклюзивным по отношению к целому сообществу людей, которые годами, рискуя своей безопасностью и благополучием, делают критические художественные, политические и активистские высказывания на тему защиты прав животных и борются с проблемой эксплуатации животных в России. На данный момент со стороны биеннале в адрес представителей российских зоозащитных организаций или активистских объединений не поступало никаких предложений о сотрудничестве или консультации по теме взаимодействия с цирком.

Сейчас в Екатеринбургском цирке идут подряд гастрольные шоу с дикими и экзотическими животными. Эти шоу планируются и после завершения биеннале. Аргумент, что биеннале ставит работу цирка с животными на паузу, не работает, так как конвейерная система предполагает, что гастрольные шоу с животными не остановятся на это время, а просто продолжатся в других филиалах Росгосцирка.

Аргумент, что биеннале может показать зрителям и администрации цирка своим примером то, как цирки могут жить и зарабатывать без животных, тоже не работает, так как примеров того, как вывести животных из эксплуатации и успешно развивать цирк без них, существует большое количество, и зоозащитники постоянно о них говорят (европейские цирки, в которых запрещены животные, развивают другие направления циркового искусства, а экономика этих цирков при переходе на другой формат поддерживалась государством и регулировалась специальным законодательством). Проблема Росгосцирка не в том, что руководители компании боятся банкротства цирков без животных, а в том, что лобби дрессировщиков имеет амбиции продолжать свою деятельность во что бы то ни стало и отрицает право животных на жизнь без принуждения к противоестественным действиям.

Директор Екатеринбургского цирка Тамара Сергеевна Бортникова в своей позиции относительно шоу с животными ничем не отличается от других руководителей филиалов Росгосцирка. Тамара Сергеевна подтверждает, что шоу с животными обеспечивают высокую посещаемость цирка и, соответственно, обеспечивают коммерческую выгоду.

Аргумент, что Екатеринбургский госцирк не имеет стационарной площадки для содержания животных, не работает, так как Росгосцирк — это компания с единой гастрольной системой для всех филиалов — тем самым жестким конвейером, когда коллективы бесконечно перевозят своих животных из одного филиала в другой круглый год. В Екатеринбургский цирк регулярно привозят новые шоу с животными.

О жестокости и вреде бизнеса цирков с животными есть огромное количество исследований и материалов — как на русском, так и на английском и других языках (ссылки в конце письма). Зоозащитники, зоологи, зоопсихологи, ветеринары и любители животных уже достаточно глубоко изучили вопрос дрессировки и условий жизни животных в цирках, в связи с чем во многих странах деятельность цирков с животными, дельфинариев и контактных зоопарков официально запрещена, и количество таких стран растет с каждым годом.

Сегодня у животных нет надежды на кого-то, кроме неравнодушных и активных граждан, а зоозащитным организациям, существующим в небезопасных и уязвимых условиях, необходима активная поддержка профессионалов из сферы современного искусства и культуры. Мы должны объединяться вокруг проблемы эксплуатации животных и совместными усилиями лоббировать принятие эффективного законодательства, запрещающего, в частности, деятельность цирков с животными. (Новый закон «Об ответственном обращении с животными» де-факто не работает, он принят с учетом интересов «антизоозащитных лобби», в том числе с учетом выгодополучателей цирков, не желающих расставаться со своей привычной деятельностью.)

Мы считаем важным подчеркнуть, что мы с большим уважением относимся к деятельности Уральской биеннале и считаем, что это важный проект в области современного искусства как в Екатеринбурге, так и в России, повлиявший на культурный и политический ландшафт, а также давший старт большому количеству художни_ков и институций. Именно поэтому такая, на наш взгляд, нечувствительность к острому локальному контексту и отсутствие активных действий по началу прямого диалога с инициаторами данного письма вызывают у нас беспокойство, переживания и активное несогласие.

В связи с описанной ситуацией мы взываем к диалогу, благоразумию, взаимоуважению и гуманизму и надеемся на адекватную, открытую и честную коммуникацию.





Мы просим:

1. Кураторов и руководителей биеннале принять участие в самое ближайшее время в онлайновом круглом столе на нейтральной площадке с участием независимых экспертов, зоозащитников и инициаторов данного письма для обсуждения темы сотрудничества с госцирком, проблематики этого сотрудничества и возможностей обмена экспертными мнениями и предложениями.

2. Публично обозначить от лица биеннале неодобрение таких явлений, как цирковая эксплуатация животных и жестокое обращение с животными.

3. Включить в программу биеннале открытые просветительские события с участием представителей зоозащитных организаций и художников-активистов, посвященные проблеме эксплуатации животных в искусстве, а также ситуации с правозащитным законодательством, касающимся проблемы жестокого обращения с животными в России.

4. Отказаться от сотрудничества с администрацией госцирка в той форме, которая заявлена сейчас.

5. Перенести место проведения перформанса художницы Александры Пиричи и других деятелей, задействованных в этой локации, из Екатеринбургского цирка. По словам художницы, Александра сама отправила в адрес биеннале сообщение, что заинтересована в возможности перенести перформанс в другую локацию.





Мы уверены, что критическое переосмысление такого пространства, каким является Екатеринбургский госцирк с его сложной историей и происхождением, невозможно в заданных обстоятельствах по причине того, что до и после мероприятия цирк снова будет работать в штатном режиме и эксплуатировать животных на представлениях, а политика всех филиалов Росгосцирка остается много лет непоколебимой, несмотря на все усилия зоозащитников.





Ссылки:

● Жестокие забавы

● Расследование зоозащитной организации «Вита» о жестоком избиении животных артистами Росгосцирка

● Наглядно о том, почему необходимо запретить цирки с животными (и что думают об этом жители Карелии)

● Шапито и голодовка. Как в России пытаются запретить передвижные цирки с животными и почему не получается этого сделать

● Визитная карточка дремучей России: что происходило с животными в закрытых на карантин цирках

● Гендиректор Московского госцирка Эдгард Запашный назвал запрет дрессировки и выступления животных в цирках «данью моде» и «лицемерием»





Подписи:

Ксения Пешехонова, куратор, критик, продюсер

Алиса Горшенина, художница

Лёля Нордик, художница, экофеминистка, активистка

Наталья Тихонова, художница, кураторка

Маяна Насыбуллова, художница

Арсений Жиляев, художник

Елена Ищенко, кураторка выставочных программ ЦСИ «Типография»

ТЕО, музыкант, амбассадор проекта «Час земли» (WWF Russia)

Юрий Корецких, председатель общественной организации «Альянс защитников животных»

Роман Осминкин, арт-теоретик, редактор медиа об искусстве «КРАПИВА»

Дарья Серенко, художница, кураторка

Марина Шамова, художник, танцхудожник(-ца), преподаватель

Татьяна Волкова, искусствовед

Александр Журавлев, художник, преподаватель

Галина Рымбу, кураторка, поэтесса, редакторка журнала «Ф-письмо» и медиа «Греза»

Сергей Шилин, активист общественной организации «Альянс защитников животных»

Оксана Тимофеева, доктор философских наук, профессор ЕУСПб, ведущий научный сотрудник ТюмГУ, член группы «Что делать?», автор книги «История животных»

Анна Энгельхардт, деколониальная художница и исследовательница

Саша Шестакова, исследовательница

Дарья Юрийчук, художница

Аршак Макичян, скрипач, экоактивист

Анна Терешкина, художница

Саша Зубрицкая, художница

Джульетта Саркисян, искусствоведка и критикесса

Настя Хаустова, художественный критик, социолог

Иван Стрельцов, критик, редактор

Елена Ревунова, художница, писательница, редакторка

Дарья Василевская, юристка по защите окружающей среды, экофеминистка

Даша Кузнецова, художник

Виктория Кравцова, работница культуры





Увидеть все подписи к письму и поставить свою можно здесь.

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