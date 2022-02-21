Два мела на голубой бумаге

Жан-Оноре Фрагонар. Руджеро, держа гиппогрифа за поводья, приближается ко дворцу Альцины, следуя за двумя молодыми женщинами на единорогах. (Лодовико Ариосто, «Неистовый Роланд», VI, 72–75) © Предоставлено фондом In Artibus

Французский рисунок Нового времени

До 10 апреля в фонде In Artibus открыта выставка «Французский рисунок XVI–XX веков из коллекции Инны Баженовой» — уже третья по счету, посвященная европейской графике из этого собрания. В экспозиции около 100 работ, которые могут служить конспектом-путеводителем по истории французского искусства Нового времени, высвечивая и неожиданные акценты, и знаменитые имена. Повествование движется от гротесков Жака Калло к галантному веку в рисунках Антуана Ватто и Жан-Оноре Фрагонара, затем к романтикам Эжену Делакруа и Теодору Жерико, барбизонцам и реалистам. Импрессионистический перелом (рисунки Клода Моне и Эдгара Дега) подводит зрителя к модернизму — от редкой графики Жоржа Сёра к работам Анри де Тулуз-Лотрека, Альбера Марке, Андре Дерена, Анри Матисса и Пабло Пикассо. Список далеко не полон. COLTA.RU публикует комментарии кураторов к нескольким ярким, но малоизвестным рисункам, на которые стоит обратить особое внимание.

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