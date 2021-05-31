 
31 мая 2021ИскусствоГоворит арт-сообщество
103
Preview_cover_pictureМинус-прием Игоря Чацкина Preview_cover_pictureРусская как иностранная Preview_cover_pictureВ Томске потребовали закрыть «арс котельную» Preview_cover_pictureПозвольте, что это за «яба» такая? Preview_cover_pictureВторая триеннале музея «Гараж». Послесловие Preview_cover_pictureМузей Stedelijk против генпрокурора Preview_cover_picture«В советское время сюда попадали люди, которым не нашлось места в системе» Preview_cover_pictureОткрытое письмо международного арт-сообщества против ареста Надежды Саяпиной Preview_cover_picture«В России есть три Железногорска — это наше абсолютное преимущество!» Preview_cover_picture«Проекты вроде “Немосквы” имитируют художественные процессы» Preview_cover_pictureЗачем Союз художников понадобился философскому факультету МГУ Preview_cover_pictureМитя Главанаков: «“Немосква” с первого шага и молча ощущалась как прямая интервенция»
Смотреть все материалы

Минус-прием Игоря Чацкина

Алиса Ложкина и Лиза Готфрик вспоминают легендарного одесского концептуалиста

текст: Алиса Ложкина
1 из 3
закрыть
  • Bigmat_detailed_pictureИгорь Чацкин. Записка-атрибут к первой акции Игоря Чацкина и Юрия Лейдермана. 1982. Бумага, чернила© Из коллекции Музея современного искусства Одессы
    Чацкин исчезает и появляется

    В марте 2021-го, в разгар очередной волны карантинных ограничений, в Музее современного искусства Одессы состоялось важное событие: увидел свет поэтический сборник покойного классика концептуального искусства — одессита Игоря Чацкина (1963–2016). В книгу вошли стихотворения, написанные художником и поэтом в последние месяцы его жизни в Тель-Авиве. Составителем сборника, а также автором предисловия и комментариев к нему выступил давний друг и соратник Чацкина, в прошлом — участник группы «Инспекция “Медицинская герменевтика”», художник Юрий Лейдерман. В составлении сборника также приняла участие одесская поэтесса Майя Димерли. Выход книги стихов Чацкина — событие незаурядное, особенно с учетом того факта, что единственный прижизненный томик его поэзии был издан в далеком 2001 году.

    Игорь Чацкин — феномен крайне парадоксальный. С одной стороны — известный художник, участник многочисленных выставок, талантливый поэт и герой одесской мифологии 1980-х — 2000-х. Однако бронзовый памятник из Чацкина, как ни старайся, вылепить не получится. Основное свойство Чацы, как его называли друзья, — способность ускользать от определений, исчезать — в прямом и переносном смысле этого слова, менять, как маски, социальные роли, прикидываться малозначительным и при этом оставаться тем самым единственным и неповторимым Чацой, которого знали и любили в Одессе, Москве, Киеве и Тель-Авиве. Мы соединили в этом материале два текста — искусствоведческий комментарий Алисы Ложкиной и свободные лирические воспоминания поэтессы Лизы Готфрик (Елизаветы Непийко).


    Понравился материал? Помоги сайту!

    Подписывайтесь на наши обновления

    Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

    Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

    RSS-поток новостей COLTA.RU

    При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.

Поделиться ссылкой / Share
facebooktwitterвконтакте
Новое в разделе «Искусство»SpacerСамое читаемое
Сегодня на сайте