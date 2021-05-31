Минус-прием Игоря Чацкина

Игорь Чацкин. Записка-атрибут к первой акции Игоря Чацкина и Юрия Лейдермана. 1982. Бумага, чернила © Из коллекции Музея современного искусства Одессы

Чацкин исчезает и появляется

В марте 2021-го, в разгар очередной волны карантинных ограничений, в Музее современного искусства Одессы состоялось важное событие: увидел свет поэтический сборник покойного классика концептуального искусства — одессита Игоря Чацкина (1963–2016). В книгу вошли стихотворения, написанные художником и поэтом в последние месяцы его жизни в Тель-Авиве. Составителем сборника, а также автором предисловия и комментариев к нему выступил давний друг и соратник Чацкина, в прошлом — участник группы «Инспекция “Медицинская герменевтика”», художник Юрий Лейдерман. В составлении сборника также приняла участие одесская поэтесса Майя Димерли. Выход книги стихов Чацкина — событие незаурядное, особенно с учетом того факта, что единственный прижизненный томик его поэзии был издан в далеком 2001 году.

Игорь Чацкин — феномен крайне парадоксальный. С одной стороны — известный художник, участник многочисленных выставок, талантливый поэт и герой одесской мифологии 1980-х — 2000-х. Однако бронзовый памятник из Чацкина, как ни старайся, вылепить не получится. Основное свойство Чацы, как его называли друзья, — способность ускользать от определений, исчезать — в прямом и переносном смысле этого слова, менять, как маски, социальные роли, прикидываться малозначительным и при этом оставаться тем самым единственным и неповторимым Чацой, которого знали и любили в Одессе, Москве, Киеве и Тель-Авиве. Мы соединили в этом материале два текста — искусствоведческий комментарий Алисы Ложкиной и свободные лирические воспоминания поэтессы Лизы Готфрик (Елизаветы Непийко).

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