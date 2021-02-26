Музей Stedelijk против генпрокурора

Николай Олейниковхудожник, панк, антифашист, куратор, автор (группа «Что делать», группа «Аркадий Коц», Free Home University)

В ближайшее время в районном суде в Комсомольске-на-Амуре пройдет слушание дела по существу по делу художницы Юлии Цветковой. Следствие приписывает ей распространение порнографии — преступление классифицируется как тяжкое и, разумеется, таким и является в случае, если человек или группа людей наживается на продаже изображений чужой боли (см. статью 242, пункт 3-в). Николай Олейников рассказывает о событиях вокруг процесса и о том, что думает о деле Цветковой художественное сообщество.

Рисунки Юлии Цветковой на выставке «My Body, My Show!» © Предоставлено Антоном Литвиным

Пояснение к третьему, самому тяжкому в классификации, пункту статьи 242 в том числе гласит: «Общественная опасность данного преступления состоит в вульгарно-натуралистическом, циничном изображении сцен полового акта вопреки нормам нравственности…»

Амурская художница с активной гражданской позицией много лет борется против патриархата и гомофобии очень простым и понятным способом — она делает рисунки и пишет на них короткие поясняющие тексты. Текст и картинка, их совмещение стали частью языка искусства задолго до Фейсбука и Инстаграма. В принципе, все концептуальное искусство — это текст и картинка. Графика Юли — это, конечно, еще и политические постеры, наследующие окнам РОСТа, но помимо этого ее работы вписываются и в дидактический, педагогический поворот, сравнительно недавний в истории искусства. По существу, Юля — художница-педагог. Она утверждает простые смыслы в простых образах и высказываниях максимально доходчивыми средствами. Эти смыслы, несмотря на их универсальность, не всегда и не для всех являются такими уж очевидными. Именно к этой аудитории, которой еще только предстоит научиться обнаруживать насилие в собственной речи и повседневном поведении, и обращается художница-педагог Цветкова. Конечно, никто из нас не владел алфавитом до той поры, пока, едва научившись стоять на двух ногах, мы не увидели перед собой пестрый плакат: А — арбуз, Б — барабан. В — вагина, вот так она и выглядит, а также вот так и еще вот так. И у нее — у вагины — есть голос, и она отстаивает свое право на высказывание. «Монологи Вагины» — Юлин паблик во «ВКонтакте» до сих пор открыт, в нем все предельно ясно: акварели, вышивки, наброски, мелкая пластика слой за слоем медленно снимают стигму с женского тела. За это Юле и вменяют тяжкую двести сорок вторую, пункт три. По существу — за то, что урок художницы кому-то очень тяжело дается.

Юлия Цветкова — художница, значимая в профессиональном сообществе, международные коллеги внимательно и в полном недоумении следят за процессами, возбуждаемыми против нее в Комсомольске-на-Амуре. От Амстердама, где находится музей Stedelijk с самой большой в Европе коллекцией Малевича, до Комсомольска-на-Амуре, где скоро дело о распространении порнографии будет заслушано по существу, — примерно 11 000 километров. Помимо Малевича из Киева, Ван Гога из Грот-Зюндерта и Шагала из Лиозно близ Витебска коллекцию музея сейчас украшают и рисунки Цветковой из Комсомольска-на-Амуре. Наш коллега, директор музея Рейн Вольфс, написал дидактическое письмо в райсуд Комсомольска и в Генпрокуратуру РФ — такое, чтобы было предельно ясно: рисунки Цветковой не имеют никакого отношения к порнографии.

«Г-н прокурор, от имени правления музея Stedelijk и международного художественного сообщества мы считаем своим долгом заявить, что обвинения в распространении порнографии в отношении Юлии Цветковой должны быть немедленно сняты. Мы призываем вас защитить свободу художественного высказывания. Как директор музея и профессионал, хорошо знакомый с многообразием практик в современном искусстве, спешу вас заверить, что “порнография” — термин, неподходящий для суждения о произведениях искусства, в которых содержится изображение обнаженного тела в специфическом контексте, будь то работы Пабло Пикассо или Юлии Цветковой».

Все это время, когда одно за другим абсурдные административные дела против Цветковой возбуждались за наготу, международное и российское сообщество деятелей искусств старалось противостоять абсурду, как могло. Письма и кампании солидарности, выставки в ключевых музеях и независимых пространствах, независимая экспертиза, благотворительные аукционы, кампания за отказ от участия в рейтинге самых влиятельных фигур в российском искусстве в Юлину пользу, рейтинг самых влиятельных женщин (по мнению BBC), уличный балет, после которого одну из участниц до сих пор прессуют органы.

Похоже, настал момент переосмыслить тему телесности. Момент вступиться за возможность художницы возражать, право вагины — говорить, а художественного сообщества — перестать молчать.

Свободу Юле Цветковой. Снятие всех обвинений немедленно. Этого требует наш коллега — директор Городского музея Амстердама, требуем мы.

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