Танцхудожники за справедливую оплату труда. Открытое письмо

Мы, сообщество танцхудожников, профессиональных перформеров и кураторов современного танца и театра, обеспокоены опенколом, опубликованным агентством Sila Sveta, Stereotactic и фестивалем Outline, который пройдет в «Мутаборе». В опенколе, приглашающем перформеров работать в перформансе Максима Диденко [1] и хореографа Ильи Оши, не предлагается никакой оплаты (ни за показ — работу всю ночь на высоте под потолком, ни за 25 часов репетиций) [2]. Авторы сообщения ссылаются на то, что проект некоммерческий, однако из анонса события можно узнать, что билет на фестиваль стоит от 1500 рублей и что у фестиваля есть коммерческие партнеры.

Работа перформеров, как и любой труд, должна быть оплачена. Мы призываем начинающих и профессиональных перформеров не соглашаться на подобные условия труда. Мы призываем практикующих художников, режиссеров и хореографов не допускать эксплуатации в своих проектах.

Обесценивание труда перформеров создает образ перформанса как чего-то незначительного и доступного, что искажает всю ситуацию его производства в глазах потенциальных заказчиков и в конечном счете негативно влияет на все поле независимых исполнительских искусств, то есть на всех нас и вас вместе.

● Такие предложения поддерживают заблуждение, что труд перформера не предполагает никаких специальных навыков и его может выполнять кто угодно. Это не так — работа перформера требует навыков из самых разных дисциплин: от присутствия на сцене и подачи материала до взаимодействия с режиссером/хореографом/художником, умения точно выполнять поставленные задачи и работать в команде. Перформер — это универсальный артист, который должен быть готов работать с любым материалом и задумкой автора. Чтобы приобрести эти навыки, каждый перформер инвестировал в свое мастерство силы, время и средства.

● Также подобные прецеденты способствуют закреплению в среде вредной нормы — не платить за труд. И, хотя отсутствие специального образования или неопытность, по нашему мнению, — не повод для эксплуатации, даже опытные профессионалы, окончившие как российские, так и зарубежные программы, благодаря сложившейся «норме» регулярно сталкиваются с предложениями поработать бесплатно.

● Кроме того, отсутствие гонораров поддерживает элитизм и препятствует вхождению в среду людей, которые не могут себе позволить работать за престиж, «бесплатные напитки и опыт работы в крутой команде». В этой логике искусство — досуг для тех, кто может себе позволить работать бесплатно. Работа за социальный капитал приводит к самоэксплуатации.

Мы призываем фестиваль Outline, агентство Sila Sveta, Stereotactic и режиссера Максима Диденко пересмотреть политику оплаты работы перформеров и найти способ оплатить их труд.





Свою подпись можно оставить здесь (в режиме «Suggesting/Советовать»).





Дарья Юрийчук, художница, резидентка Центра им. Вс. Мейерхольда и мастерских музея «Гараж»

Мария Пацюк, куратор, художница, перформерка, резидентка Центра им. Вс. Мейерхольда

Евгения Дробина, перформерка

Кристина Петрова, автор перформансов, хореограф, перформерка, преподаватель

Екатерина Стегний, хореограф, танцхудожница, перформер, исследовательница танца, куратор, креативный продюсер

Николай Мулаков, актер «Театра.doc», перформер, художник, ветер, резидент Центра им. Вс. Мейерхольда

Елена Чурилова, хореограф, танцовщица, преподаватель современного танца, танцхудожник

Вера Приклонская, танцхудожница, куратор, перформер, соматический практик

Ольга Тараканова, независимая кураторка театра

дима ефремов — перформер, композитор, резидент центра им. Вс. Мейерхольда и мастерских музея «Гараж»

Катя Бондарь, художница перформанса.

Ню Симакина, художница перформанса

Марина Орлова, хореограф, танцхудожница, перформер

Анна Семенова-Ганц, танцдраматург, хореограф, лауреат премии «Золотая маска»

Александра Долгова, выпускница P.A.R.T.S (Бельгия), танцовщица, перформер, педагог современного танца

витя вилисов, куратор

Лена Погорелова, хореограф, танцхудожница

Юрий Сорокин, инженер-эколог, участник экспериментального театра и театра соучастия

Федор Курёхин, экзистенциальный художник

Артем Кузнецов, продюсер

Азиза Кадыри, художница

Мария Слоева, продюсер, кураторка

Андрей Романенко, танцовщик, перформер, хореограф

Элина Куликова, художница

Анастасия Юханова, продюсер

Олег Христолюбский, независимый режиссер

Яна Сергиевская, автор проекта «Выходные», методистка

Маргарита Люц, танцовщица, перформерка

Аня Толстухина — перформерка, танцхудожница, художница перформанса

Эльза Абдулхакова, художник, куратор

Валерия Кузьминых, перформерка, актриса, авторка ТГ-канала «что такое перформерка?»

Катя Канке-Заиканова, художница

Артем Томилов, концептмейкер, куратор

Татьяна Мельникова, танцовщица, перформер, участница танцевальной компании SUSS

Анна Козонина, исследовательница танца, критик, лектор, куратор

Алина Сахневич, перформерка, танцхудожница, актриса

Алексей Фокин, актер, фотограф

Янис Повилайтис, режиссер

Ира Мулёва, перформерка

Алиса Кибин, звукохудожница

Ира Булыгина, актриса

Ира Чижова, актриса

Юлия Родина, перформер, актриса театра OddDance

Сергей Медведев, хореограф, режиссер, перформер, соавтор образовательного проекта «ТАНЦКРУЖОК»

Павел Воронин, юрист, педагог, соавтор образовательного проекта «ТАНЦКРУЖОК»

Федор Кокорев, актер, перформер, художник, резидент мастерских музея «Гараж» в 2020–2021 годах

Екатерина Макаркина, PR-менеджерка фестиваля «Точка доступа»

Юлия Шайхутдинова, перформер

Дарья Пасичник, перформерка, медиаторка, исследующая включение телесных практик в обучающий процесс

Яна Кондратенко, режиссер

София Левицкая, перформерка, педагог, создательница «нежного комьюнити»

Александра Краева, перформерка

Натали Морейно, продюсер культурных мероприятий

Валентина Луценко, независимая танцхудожница, перформер

Фати Бесолти, вокалистка, перформерка, саунд-дизайнер

Карина Бесолти, режиссер, драматург

Артем Арсенян, преподаватель РГИСИ, куратор, директор по маркетингу фестивалей «Точка доступа» и NET

Гала Измайлова, художница

Катя Панькова, перформерка, художница, медиаторка

Даша Седова, танцхудожница, перформерка

Ксения Ким, перформерка, режиссерка

Екатерина Ширяева, режиссер, продюсер, перформер

Лиза Минаева, режиссер

Аня Зеликова, перформер

Мария Сарычева, кураторка

Наталья Тихонова, художница, кураторка

Юля Авраменко, танцхудожница, хореограф, г. Самара

Дарья Вениславичева, журналист, пиарщик, актриса

Ангелина Новожилова, педагог, независимая актриса

Екатерина Степпе, композитор, перформер, художник, преподаватель вокала

Мила Волкова, перформерка, танцовщица

Олег Степанов, танцхудожник, исследователь танца, хореограф

Татьяна Чижикова, хореограф

Анастасия Быцань, режиссер

Роман Кутнов, композитор

Иван Сачков, независимый хореограф

Любава Белько, хореограф, танцхудожник, педагог современного танца

Катя Чадина, танцхудожница, исследовательница танца, аспирантка центра «Стасис» в ЕУ СПб.

Андроник Хачиян, актер

Арина Садзик, танцхудожница, перформер, хореограф

Яр Симаков, режиссер, продюсер, перформер

Ася Ашман, танцхудожница

Алена Папина, независимая танцхудожница, исследовательница, преподаватель

Карина Щербакова, художница

Анна Пронина, видеохудожница, продюсер, преподаватель

Евгения Фомина, художница перформанса, вокалистка, саунд-дизайнер

Анна Бахтина, перформерка, вокалистка

Катя Волкова, художница, хореограф, перформер

Вася Ждамиров, перформер

Елена Ревунова, писательница, художница, редактор, резидентка мастерских музея «Гараж» (2020–2021)

Миша Заиканов, художник

Альбина Вахитова, перформер, хореограф, основатель танцевальной компании «Сад»

Анастасия Патлай, режиссер

Анатолий Долженко, художник, перформер, преподаватель английского

Леня Прокофьев, режиссер, актер

Мария Дмитриева, художни_ца, куратор_ка

Мария Галочкина, перформерка, медиаторка

Софья Грбнева, физик, танцхудожница

Александра Панкрашова, танцхудожница, педагог по современному танцу

Дарья Вернер, независимый театральный продюсер

Даша Шамина, режиссер

Аня Баркалова, танцовщица, хореограф, педагог современного танца

Сергей Морозов, режиссер

Тарас Бурнашев, танцхудожник, перформер, хореограф, основатель «Проекта Онэ Цукер»

Эдуард Крылов, художник, куратор, фонд «Куможники»

Камиль Гимаздтинов, драматург, режиссер, основатель и руководитель студии «Все свободны»

Люсьен Любимова, актриса, перформер

Дмитрий Гомзяков, перформер, режиссер

Юля Арсен, танцхудожница, хореограф

Дина Верютина, режиссер, куратор, исследователь кинотанца

Анастасия Гурьянова, художница по свету

Саша Зубрицкая, художница

Елена Горлатова, перформер, актриса, театральный педагог

Павел Гражданский, художник

Ольга Гюльбекова, психолог, перформер

Маша Шалагина, танцхудожница, перформер

Ирина Малая, хореограф, перформер, режиссер

Иван Стрельцов, критик, редактор, подкастер в «Не-текст»

Егор Софронов, редактор «Художественного журнала»

Аня Мухамедзянова, театральный педагог

Лидия Кривошеева, танцовщица, хореограф, педагог современного танца

Виктория Кибе, художница, перформер

Маргарита Романова, перформер

Даша Досекина, хореограф, танцовщик

Кружок «*#», перформеры

Саша Елина, музыкальный куратор и исполнитель

Марина Исраилова, критик, кураторка

Мария Крашенинникова-Хайт, практик социального театра

Никита Рассказов, музыкальный куратор

Максим Евстропов, художник, философ

Настя Норвегия, графический дизайнер

Алексей Таруц, художник

Анна Гуменюк, танцовщица, хореограф

Анна Сагальчик, куратор, продюсер, арт-группа «1212»

Лиза Спиваковская, театровед, куратор

Георгий Обланский, музыкант

Анна Журба, кураторка

Максим Лазарев, перформер

Таня Иванникова, продюсер, перформер

Полина Шелепова, актриса, перформер

Катя Зайцева, хореограф, перформер

Ира Рудакова, музыкант, перформер, танцовщица

Егор Аверин, актер театра и кино, поэт, музыкант

Лиза Смышляева, независимая исследовательница театра

Иван Якубовский, ассистент оператора, камермен

Полина Фенько, танцхудожница, искусствовед

Вера Замыслова, исследовательница, искусствовед

Дима Жаров, художник

Ксения Земскова, искусствовед, перформер

Евгений Римкевич, художник

Николай Алутин, куратор

Марина Музыка, междисциплинарная художница

Владимир Ермаченков, танцхудожник

Александра Колосовская, хореограф, танцхудожница, перформер

Альфия Шамсутдинова, художник, перформер, танцетерапевт

Екатерина Осколкова, сценограф

Ксения Ильина, киножурналистка

Ася Дейнекина, танцхудожница, перформер

Лёля Нордик, художница, экофеминистка, активистка

Женя Яхина, художница, перформерка, преподавательница

Тина Шибалова, художница

Алина Гужва, танцхудожница, перформерка

Илья Конев





[1] Мы замечаем подобные предложения не в первый раз. В 2019 году в сети появился фрагмент договора, который заключался фестивалем «Форма» с участниками и участницами перформанса под руководством Максима Диденко. Из договора было ясно, что работа перформеров не оплачивается, хотя от них при этом ожидаются вполне профессиональные навыки.

[2] В течение последних лет в сообществе часто обсуждался размер минимальной оплаты работы перформера. Многие коллеги руководствуются рекомендацией оплачивать ее из расчета 1000₽ за репетиционный час и 6000₽ за выступление.

Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU