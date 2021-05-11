В Томске потребовали закрыть «арс котельную»

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Томских художников, поэтов и активистов выгоняют из самоорганизованного ими пространства «арс котельная», находящегося на территории заброшенной котельной в центре города, из-за давления на собственника со стороны представителей власти. Об этом стало известно из социальных сетей соорганизаторов проекта Аксиньи Сарычевой и Мити Главанакова.
Сами художники связывают повышенный интерес к котельной с карнавальной акцией «Великий поход». 1 мая участники сообщества «арс котельная» совместно с организаторами пространства «Погреб» пригласили горожан принять участие в первомайском шествии и пройти от «арс котельной» по центру Томска. В анонсе предлагалось взять с собой «музыкальные инструменты, краски кисти, стихи рассказы, глиттер стразы, рассаду семена, фото- и видеоаппараты», чтобы «сажать подсолнухи и не подсолнухи, петь, смеяться, звучать и слушать истории о старом городе». На одной из точек маршрута, у Пушкинского сквера, к участникам «Великого похода» подошла полиция, предположив, что акция является «несогласованным митингом». Полицейские задержали 20 человек, среди них были и художники Аксинья Сарычева, Митя Главанаков, Оля Золотарева и Дарья Шалунова. Политических плакатов, требований и лозунгов у участников не было. В отделении все задержанные написали объяснительные, их отпустили без протокола. Однако местный Центр управления регионом, связанный с администрацией Томской области, обвинил художников в вандализме за помаду на памятнике. Глава ЦУРа, также занимающий должность заместителя секретаря по агитационно-пропагандистской работе Томского реготделения «Единой России», Александр Петухов позволил себе оскорбительные высказывания в их адрес.
После акции, 5 мая, на территорию пространства «арс котельная» пришел неизвестный, назвавший себя представителем собственника. Он объяснил свой визит «обращением из администрации», из-за которого художники должны покинуть территорию котельной, а собственник — заварить дверь.
По словам томского журналиста Андрея Серафимова, к собственнику действительно обращались чиновники. Владельцем земли, где расположена заброшенная котельная, является томский бизнесмен Виктор Кучеренко.
В настоящий момент художники обращаются к местным властям, чтобы чиновники вступили с ними в диалог и предложили возможности и площадку для проведения событий.
«Одна за другой закрываются независимые и государственные, ориентированные на молодую аудиторию, культурные площадки. Сибирский филиал ГЦСИ лишился выставочного пространства после перехода в ГМИИ, закрылись SPLENDOR GALLERY, культурное пространство FLAT, галерея LOCUS, салон “Подвал”. Мы считаем это провалом локальной культурной политики, но готовы к работе над исправлением ситуации. Мы знаем, что не только нам, но и этому городу нужны разнообразные (или хотя бы какие-нибудь) культурные пространства. Для нашей работы не нужно ничего, кроме пространства, помещения с любыми коммуникациями. Мы открыты к диалогу с принимающими решения субъектами власти и уверены, что сохранение за нами возможности продолжать работу является общим интересом», — заявили участники инициативы «арс котельная» в открытом письме.
«арс котельная» — художественная самоорганизация в Томске, расположенная на территории заброшенной котельной в центре города. Сами инициаторы называют ее «местом, управляемым художниками». Открылась в августе 2018 года. Там проходят бесплатные выставки, концерты, фестивали и перформансы. За три года инициаторы «арс котельной» провели более 25 культурных мероприятий при участии художников, поэтов, журналистов, архитекторов из Томска, Новосибирска, Омска, Красноярска, Владимира и других городов.
Подготовлено совместно с Митей Главанаковым, Аксиньей Сарычевой и Андреем Серафимовым.
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