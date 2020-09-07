В Минске задержана художница Надежда Саяпина

Последний футурист
Александр Ласкин вспоминает Виктора Соснору7 сентября 2020354
Сегодня, 7 сентября, домой к минской художнице Надежде Саяпиной пришли сотрудники правоохранительных органов и увезли ее в Центр изоляции правонарушителей на улице Окрестина.
Как сообщает Tut.by со ссылкой на семью художницы, задержавшие ее люди предъявили удостоверения сотрудников Советского РУВД города Минска. Отмечается, что Надежда Саяпина живет на территории другого района, Первомайского.
По словам ее родных, первоначально о задержании речь не шла: Надежду Саяпину пригласили проехать, чтобы ознакомиться с материалами дела об участии в массовых несанкционированных мероприятиях.
Позже стало известно, что художницу доставили в Центр изоляции правонарушителей на Окрестина, где она будет ожидать суда. Телефон Надежды Саяпиной недоступен, семья ищет адвоката и вытается передать для нее передачу.
В июле 2020 года, после того, как более ста картин из коллекция Белгазпромбанка, в том числе работы Сутина и Шагала, были приобщены к делу бывшего председателья правления Белгапромбанка, одного из потенциальных кандидатов в президенты Виктора Бабарико и стали недоступны для посетителей галереи «Арт-Беларусь», Надежда Саяпина организовала перфоманс «Достояние».
Во время перформанса деятели культуры и искусства, прикрепив к своим спинам репродукции работ из коллекции Белгапромбанка, несколько часов простояли напротив пустых рам с QR-кодами на стенах галереи в тех местах, где раньше висели картины.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
18:57В Минске задержана художница Надежда Саяпина
17:38Выставка Павла Леонова и Сергея Горшкова пройдет в Москве
15:49Российские писатели выпускают сборник рассказов в пользу бездомных
13:54Закрылась программа Александра Архангельского
12:11Умер Иржи Менцель
11:24Вручена премия «Московский счет»
11:00БДТ объявил планы на новый сезон
10:22Сформирован лонг-лист Премии Аркадия Драгомощенко
4 сентября 2020
17:49Специалисты выступили с открытым письмом о кризисе реставрационной отрасли в РФВсе новости
Александр Ласкин вспоминает Виктора Соснору7 сентября 2020354
Евгений Антуфьев об уважении к профессии, фондах, музеях и гонорарах4 сентября 20203923
Екатерина Андреева о выставке «Немосква не за горами»4 сентября 20202486
«Любимовка-2020» глазами новой арт-дирекции фестиваля4 сентября 20202014
«Очень хочется верить, что все мальчики найдутся»: певица и продюсер перезаписала знаменитую песню «Центра» с мыслью о событиях в родной Белоруссии4 сентября 20201987
Программа «Изобретая будущее» в «Гараже»3 сентября 20202303
Новые альбомы «СБПЧ», Вити Исаева, «Комсомольска», «АИГЕЛ» и другие заметные релизы месяца3 сентября 20202896
Бар «На районе» открыл двери российским уличным художникам2 сентября 20202953
Как коронавирус ударил по массовым сценам в опере2 сентября 20202822
Московский диско-фанк-ансамбль прибавляет динамики: премьера третьего альбома2 сентября 20202261
О биографии Ирины Одоевцевой по документальным источникам1 сентября 20205180
Купаловский театр как зеркало белорусской революции1 сентября 20204205