В Минске задержана художница Надежда Саяпина

Сегодня, 7 сентября, домой к минской художнице Надежде Саяпиной пришли сотрудники правоохранительных органов и увезли ее в Центр изоляции правонарушителей на улице Окрестина.

Как сообщает Tut.by со ссылкой на семью художницы, задержавшие ее люди предъявили удостоверения сотрудников Советского РУВД города Минска. Отмечается, что Надежда Саяпина живет на территории другого района, Первомайского.

По словам ее родных, первоначально о задержании речь не шла: Надежду Саяпину пригласили проехать, чтобы ознакомиться с материалами дела об участии в массовых несанкционированных мероприятиях.

Позже стало известно, что художницу доставили в Центр изоляции правонарушителей на Окрестина, где она будет ожидать суда. Телефон Надежды Саяпиной недоступен, семья ищет адвоката и вытается передать для нее передачу.

В июле 2020 года, после того, как более ста картин из коллекция Белгазпромбанка, в том числе работы Сутина и Шагала, были приобщены к делу бывшего председателья правления Белгапромбанка, одного из потенциальных кандидатов в президенты Виктора Бабарико и стали недоступны для посетителей галереи «Арт-Беларусь», Надежда Саяпина организовала перфоманс «Достояние».

Во время перформанса деятели культуры и искусства, прикрепив к своим спинам репродукции работ из коллекции Белгапромбанка, несколько часов простояли напротив пустых рам с QR-кодами на стенах галереи в тех местах, где раньше висели картины.







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