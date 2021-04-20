Позвольте, что это за «яба» такая?

Сегодня, 20 апреля, в Санкт-Петербурге состоится первый перформативный аукцион от участников группировки «Север-7», который стал продолжением Седьмых независимых ярмарок современного искусства. Каждый аукцион готовится как завершенный проект и посвящен определенной теме. Темой первых торгов выбран BOX — коробка художника, музей Дюшана в чемодане, fluxbox.

Суть проекта YABA BOX — в его перформативной составляющей в духе хеппенинга, буффонады и дада-кабаре. Основатель проекта Александр Цикаришвили уточняет: «Я устраиваю YABA BOX из интереса, а также для того, чтобы поэкспериментировать с форматом — превратить аукцион в искусство дада, перформанс, хеппенинг, танец, искусство... Ну и объединить художников для создания общей работы и обмена идеями и энергиями».

Итак, перформативный аукцион — это самоироничный формат торгов с непредсказуемым финалом. Здесь на первый план выходит живое театрализованное представление. Ведущими аукциона становятся художники-перформеры, художники-дэнсеры и стриптиз-дэнсеры, а коллекционер и зритель становятся соучастниками тотального представления. Накал абсурдистского юмора достигнет высот «Кабаре Вольтер», а человек с деревянной ногой, танцовщица в колесе и боксер на высоких каблуках заставят забыть о нижних и верхних границах, эстимейтах и таргетах.

Deus ExCavator (Керим Рагимов, Петр Швецов). Сысерть. 2021. Инструментальная сталь, лазурит, солома, дерево; 12,5х40х13 см

KAROZICH (Марфа Рагимова, Наташа Гражданкина). Присутственное место, box #2. 2021. Смешанная техника; 30x37x32 см © Yaba BOX

Керим Рагимов, участник аукциона, кажется, уже вошел в роль и подготовил заявление:

«Уважаемые коллеги,

будучи несказанно обеспокоен происходящим сегодня в так называемом современном искусстве и движим самыми искренними побуждениями противостоять потоку вредоносной культурной халтуры, вынужден высказаться относительно аукциона “Яба Бокс”, готовящегося к проведению в Санкт-Петербурге.

Все мы имели возможность лицезреть эту, прямо скажем, малоприятную физиономию, “портрет поколения”, во время предаукционной выставки. Те, кто побывал до этого на актуальной выставке “Поколение тридцатилетних” в Русском музее, бережно собранной высококлассными профессионалами и определенно задающей новые стандарты в деле музейного обзора поля “современного” в искусстве, могут и без моей помощи оценить ту глумливую вакханалию дурновкусия, что разыгрывается сегодня в подвалах Петроградской стороны.

Как дом твой аукционный назовется? “Яба Бокс”! Позвольте спросить: что за “яба” такая? Ябеда-корябеда? Бабка-Ёжка? Впрочем, чего мы можем ждать от организаторов этого культурного путча, где верховодят какие-то невнятные выскочки-бабки (от которых мы хотя бы в силу их возраста вправе ожидать мудрости, но которых язык не поворачивается назвать Бабулями, Матронами, просто пожилыми женщинами, наконец) и самозваные боксеры-недоучки? И ведь они сами называют себя “ублюдками”, не стесняясь подчеркнуть свою ублюдочную самоназванность (“Яба” — это, видите ли, от young bastards).

Roma Peeks. Всё слишком хитро устроено. 2021. Ткань, акрил, краски для ткани, вышивка; 110х112 см.

Вадим Михайлов. Битва. 2021. Смешанная техника; 34х59х15 см

Грехт. Тихая Шати. 2019. Дерево, металл; 33х15х10 см © Yaba BOX

Сегодня, когда наша молодая страна с таким трудом оправляется от травм, нанесенных ей немецкими, итальянскими, румынскими и японскими фашистами, холодной войной с Западом, лихими девяностыми; сегодня, когда на фоне пандемии и экономического спада под давлением идеологических врагов “из-за бугра” серьезные арт-институции, в том числе аукционные дома, превозмогая себя, пытаются отстроить практически с нуля новые отечественные культурные конструкции, — особенно невероятными и неуместными кажутся попытки дерзких паразитов от культуры выползти из своих темных подвалов на свет божий для своих мерзких, без преувеличения, диверсий. И когда? Конечно, накануне Санкт-Петербургского экономического форума, когда к нам ожидается съезд высоких гостей из-за границы!

Давайте не будем забывать, что Петербург-Петроград-Ленинград всегда был и остается модельным для нашей великой страны городом, колыбелью трех революций. Что начинается здесь — может с легкостью перекинуться на всю нашу огромную любимую Россию. И сейчас самое время указать этим арт-хамам, кто есть кто и кого где место в Истории искусства.

Призываю всех людей доброй воли, а особенно людей с так горячо любимыми этими бастардами “бабками”, не оставаться в стороне и, отринув всяческий страх, проголосовать за наше с вами Будущее!





С уважением,

Керим Олегович Рагимов,

член Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи с 1986 года

19.04.2021»

Группа «Мыло», Nicolas True. Je me lave les mains. 2018. Мыло, перчатка, силикон, бокс, дерево, стекло; 67х33х7 см

Иван Чемакин. Кирпично-пылеватая равнина. 2021. Смешанная техника; 126х40х40 см © Yaba BOX

На предстоящих торгах представлено более 60 лотов, созданных специально для аукциона, — многие стали результатом неожиданных коллабораций. Художники свободно трактуют тему, создавая инсталляции, лайтбоксы и другие самые разнообразные варианты искусства в коробке и коробки как искусства. Среди участников — десятки художников из Петербурга и других городов, в том числе Сергей Братков, Грехт, Петр Дьяков, Вая Зверева, Вадим Михайлов, Илья Овсянников, Антонина Фатхуллина, Егор Федоричев, Александр Цикаришвили, Леонид Цхэ, Лукас Швецов, Александр Шишкин-Хокусай и другие.

Прокомментировать аукцион согласился и Семен Мотолянец, чьи работы также представлены на предстоящих торгах.

Леонид Цхэ, Татьяна Черномордова. Арктический поцелуй. 2021. Смешанная техника; 26х36х25 см

Петр Дьяков. Бокс. 2021. Акриловый композит, пигмент; 70х61х2 см

Сергей Братков. OREO в изоляции. 2021. Оргстекло, цветной принт; 91х77х10 см © Yaba BOX

«Открывается еще один амбициозный аукцион Современного Искусства. На этот раз в Петербурге — под названием YABA. Работы, представленные в первом проекте, посвящены узкой теме бокса-коробки.

Спецификой аукциона являются многочисленные коллаборации, сделанные по принципу “фитов” в музыкальной среде. Интересен опыт взаимодействия художников, которые сами выбрали себе коллег по взаимодействию для работы над произведением. Кто кого обогащает, кто у кого отнимает, сможет увидеть и оценить требовательный зритель, а коллекционер — проголосовать денежным знаком. Выставка построена в духе коллектива “Север-7” и иногда захватывает идентичности художников, которые в персональной карьере действуют в совершенно иной парадигме: коллективное здесь важнее личного.

Мне кажется, YABA — логичное продолжение независимых Седьмых ярмарок, успешно проводимых группой в прошлые годы. Здесь снова прочитывается их неотъемлемый интерес именно к рыночной составляющей искусства: хорошая организация и репрезентация в сети, по-взрослому нормальные цены. Это заявка на долгую жизнь и головокружительный успех.

Аукцион искусства у меня всегда вызывает неловкое, странное чувство. Бывает смешно смотреть, например, аукционы Vladey, слушая рассказы аукциониста о произведениях. Мысль продавца искусства сильно отличается от других сопутствующих искусству текстов — от искусствоведческих заметок, критических статей или прямой речи художника: задачи у нее совершенно иные. Но у этого аукциона есть добавочный элемент — перформативность, призванная снять те аукционные пафос и ажиотаж, от которых у художников и коллекционеров прибавляется седых волос.

Я желаю всем участникам и организаторам аукциона найти своих ценителей, покупателей, деловых партнеров. Ценители, пополняйте коллекции. Художники, расставайтесь с любимыми произведениями, не скрывая слез. Делайте ставки, товарищи. Деньги — это бумага, и хранить ее удобнее в сберегательной коробке — box».

Федор Хиросиге, Нестор Энгельке. Dura lex. 2021. Дерево, акрил, топоропись, пирография, петли; 50х40х20 см

Александр Шишкин-Хокусай. Separer. 2011. Смешанная техника, 17х37х26 см © Yaba BOX

Аукцион: 20 апреля в 19:00. Участие онлайн, офлайн и по телефону

Адрес: Kunsthalle nummer sieben, Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д. 21

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