 
18 февраля 2020Современная музыкаДайджест
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Что слушать в феврале

Новые альбомы «Хадн дадн», «Маши и медведей», Гречки, «Порнофильмов» и еще девять примечательных отечественных релизов

текст: Сергей Мезенов
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    1. «Хадн дадн»«Ностальгия»

    К этому альбому мы уже знаем, как они это делают. Топонимы, имена, транспортные средства, воспоминания о минувшем, жизненные мелочи, сиюминутные состояния человека между автобусными остановками и вехами жизни — обо всем этом у московского трио будут песни, превращающие будничное в практически эпическое. Так и есть — есть песня про станцию метро и про очередь в ночном ларьке (внезапно частый объект ностальгии для нового поколения российских музыкантов), есть песня «Карина» и песня «Трамвай», а также песня с припевом «Еду в маршрутке». «Хадн дадн» по-прежнему лучше прочих наших групп умеют воспевать маленькую изнанку российской повседневности, фокусироваться на неочевидных ее закоулках и превращать разговоры о них в сияющие пронзительные гимны эмоционально важным мелочам, рвущиеся к небу. Другое дело, что «Ностальгия» вскрывает несколько неожиданную обратную сторону этого умения — когда у тебя одиннадцать сияющих пронзительных гимнов подряд, выполненных более-менее в одинаковой интонации, примерно к середине альбома перестаешь их различать.


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