 
23 октября 2018ИскусствоГоворит арт-сообщество
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Preview_cover_pictureХудожники разных направлений об акции «Возвращение имен»
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Художники разных направлений об акции «Возвращение имен»

Дмитрий Гутов, Александр Корноухов, Дарья Серенко, Никита Алексеев, цианид злой, Екатерина Марголис, Борис Конаков, Варя Михайлова, Шифра Каждан, Анна Десницкая, Иван Лунгин, Таисия Круговых

текст: Надя Плунгян
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    Последние два дня общественное внимание сгустилось вокруг акции «Возвращение имен» у Соловецкого камня, которую вот уже 11 лет ежегодно проводит Международный Мемориал, — 29 октября люди стекаются на Лубянскую площадь и несколько часов читают вслух имена людей, расстрелянных в эпоху Большого террора. В конце прошлой недели мэрия впервые попыталась препятствовать ее проведению, ссылаясь на ремонтные работы на площади. Правозащитники проявили твердость, и вчера выяснилось, что акция все-таки состоится. Но в чем ее сегодняшний смысл? Пытаясь это понять, COLTA.RU неожиданно выяснила, что акция не только не устарела, но и вызывает сильные чувства в самых несхожих художественных средах.

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