Художники разных направлений об акции «Возвращение имен»

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Последние два дня общественное внимание сгустилось вокруг акции «Возвращение имен» у Соловецкого камня, которую вот уже 11 лет ежегодно проводит Международный Мемориал, — 29 октября люди стекаются на Лубянскую площадь и несколько часов читают вслух имена людей, расстрелянных в эпоху Большого террора. В конце прошлой недели мэрия впервые попыталась препятствовать ее проведению, ссылаясь на ремонтные работы на площади. Правозащитники проявили твердость, и вчера выяснилось, что акция все-таки состоится. Но в чем ее сегодняшний смысл? Пытаясь это понять, COLTA.RU неожиданно выяснила, что акция не только не устарела, но и вызывает сильные чувства в самых несхожих художественных средах.