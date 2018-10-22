«Возвращение имен» пройдет у Соловецкого камня

«Возвращение имен» пройдет у Соловецкого камняУстановка Соловецкого камня в сквере Политехнического музея. 26 октября 1990 года © Б. Азаров-Чолаков / Архив Международного Мемориала
Сегодня, 22 октября, мэрия Москвы дала окончательное согласие на проведение ежегодной мемориальной акции «Возвращение имен» там, где она проходила всегда, – у Соловецкого камня на Лубянской площади.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на исполнительного директора Международного Мемориала Елену Жемкову.
Она рассказала, что решение было принято на совещании с участием представителей департаментов строительства и региональной безопасности, руководства московского ГИБДД и МВД, а также уполномоченного по правам человека и Совета при президенте по правам человека.
«Итог следующий: акция пройдет, она пройдет традиционно, у Соловецкого камня с 10 утра до 10 вечера. Все остальные технические вопросы, которые требуют решения, так как все это пройдет в непосредственной близости от стройки, в ближайшие дни мы будем совместно решать», — сказала Жемкова.
«Мы смогли прямо на месте осмотреть, оценить и понять, можно ли провести акцию, и какие есть технические проблемы, — добавила она. — Очень важно, что был продемонстрирован конструктивный подход, и решение найдено».
На сайте Международного Мемориала появилось сообщение, подтверждающее согласование акции. Также сообщается, что на 24 октября назначена пресс-конференция о ситуации вокруг акции «Возвращение имен» в 2018 и 2019 годах.
На днях стало известно, что московские власти отозвали выданное ранее разрешение на проведение акции «Возвращение имен» на Лубянской площади, предложив организаторам перенести ее к Стене скорби на проспекте Сахарова. В ответ на это правление Международного Мемориала выступило с заявлением, в котором, в частности, говорилось, что «идея попытаться перенести акцию... представляется нам неприемлемой — так же, как невозможно заменить возложение цветов к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду каким-то другим ритуалом».
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