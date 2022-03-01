Госдума обсудит 15-летний срок за распространение фейков о военных действиях

Сегодня, 2 марта, стало известно, что в комитет по законодательству Госдумы внесен законопроект, согласно которому распространение фейков о действиях российских вооруженных сил будет наказываться лишением свободы на срок до 15 лет.

Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, передает «Коммерсантъ».

По словам депутата, соответствующие поправки в уголовное законодательство входят в проект о мерах противодействия недружественным действиям США и других стран, который уже прошел первое чтение в Госдуме.

Поправки предполагают:

за изготовление фейков и их распространения — до 3 лет лишения свободы;

если деятельность осуществляется с использованием служебного положения, в группе или с использованием интернета — от 5 до 10 лет лишения свободы;

если распространитель знает, что информация ложная, и она привела к «общественно опасным последствиям» — до 15 лет лишения свободы.



«Сегодня были подписаны поправки, которые внесены в комитет по законодательству, чтобы они были рассмотрены на сессии Государственной Думы», — пояснил Пискарев.

Ближайшие заседания Госдумы запланированы на 4, 9 и 10 марта.







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