Госдума обсудит 15-летний срок за распространение фейков о военных действиях

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Сегодня, 2 марта, стало известно, что в комитет по законодательству Госдумы внесен законопроект, согласно которому распространение фейков о действиях российских вооруженных сил будет наказываться лишением свободы на срок до 15 лет.
Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, передает «Коммерсантъ».
По словам депутата, соответствующие поправки в уголовное законодательство входят в проект о мерах противодействия недружественным действиям США и других стран, который уже прошел первое чтение в Госдуме.
Поправки предполагают:
«Сегодня были подписаны поправки, которые внесены в комитет по законодательству, чтобы они были рассмотрены на сессии Государственной Думы», — пояснил Пискарев.
Ближайшие заседания Госдумы запланированы на 4, 9 и 10 марта.
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