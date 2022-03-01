В России начали блокировать сайты «Эха Москвы» и «Дождя»

Сегодня, 1 марта, Генеральная прокуратура РФ потребовала ограничить доступ к сайтам радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь»*. Блокировка этих сайтов уже началась.

«В связи с целенаправленным и систематическим размещением на интернет-сайтах "Эхо Москвы" и "Телеканал "Дождь" информации с призывами к экстремистской деятельности, насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР Генеральной прокуратурой РФ <...> внесены требования в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций [Роскомнадзор. — Ред.] о принятии мер по ограничению доступа к указанным информационным ресурсам», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Генпрокуратуры.

По данным GlobalCheck, блокировка сайтов «Эха Москвы» и «Дождя» в России уже началась.

26 февраля Роскомнадзор в соответствии с требованием Генпрокуратуры уведомил 10 российских СМИ, в том числе «Эхо Москвы» и «Дождь»*, что ими должна быть удалена «общественно значимая не соответствующая действительности информация об обстрелах украинских городов и гибели мирных жителей Украины в результате действий Российской Армии, а также материалы, в которых проводимая операция называется нападением, вторжением, либо объявлением войны».

В противном случае, говорилось в сообщении Роскомнадзора, доступ к этим ресурсам может быть ограничен.

P.S. Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что радиостанция отключена от эфира.

«Редакция "Эха Москвы" категорически не согласна с представлением Генпрокуратуры, приведший к отключению радиостанции от эфира и блокировке сайта, — прокомментировал Венедиктов ситуацию от лица редакции. — Содержащиеся в представлении претензии не подкреплены никакими примерами, никакими доказательствами, являются голословными и оскорбительными для журналистов и граждан России. Редакция будет оспаривать в судах это решение. Видим в нем политическую составляющую, а также введение цензуры, которая впрямую запрещена Конституцией РФ».

Кроме того, ТАСС передает, что на внеочередном заседании Госдумы 4 марта «рассмотрит вопрос о привлечении к уголовной ответственности за распространение дезинформации о действиях Вооруженных сил РФ в военных операциях».

«Сейчас против нас ведется широкомасштабная цифровая дискредитационная кампания. Экстренное заседание — скажем так, внеочередное — Государственной Думы пройдет уже в эту пятницу, на котором мы будем рассматривать вопрос о привлечении к уголовной ответственности тех, кто распространяет дезинформацию о действиях наших вооруженных сил в любых военных операциях, потому что сейчас <…> это очень важно», — рассказал депутат Госдумы Сергей Боярский.

«Мы прекрасно знаем, как умеет работать с фальшивками наш нынешний, так сказать, основной противник. А это отнюдь не кто-то на Украине, это люди за океаном, у них опыт колоссальный», — продолжил депутат. Он считает, что необходимо «сделать шаг в сторону зачистки интернета от фейков, которые порядком всем надоели еще до операции. <…> Тысячи ложных сообщений вводят в заблуждение не только жителей нашей страны, но и жителей Украины, что, конечно, очень печально».



* Внесен Минюстом РФ в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU