В Москве покажут «Лебединое озеро»

6 марта в кинотеатрах Москвы начнутся показы балета Большого театра «Лебединое озеро» в хореографии Юрия Григоровича, которые организует проект TheatreHD.

Первый сеанс состоится в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» 6 марта в 14:00. До 28 марта балет будет показан еще в трех кинотеатрах сети «КАРО», в кинотеатрах сетей «Формула кино / Синема парк», «Киномакс», «Люксор» и других кинозалах по всей Москве, а также в «Филармонии-2».

Расписание приводится на сайте TheatreHD.

Как сообщают «Ведомости», крупнейший прокатчик российских фильмов компания «Централ партнершип» (ЦПШ) решила вернуть на экраны российских кинотеатров картины «Холоп» (2019), «Движение вверх» (2017) и «Батя» (2021). Это решение поддержало Министерство культуры РФ.

Кроме того, ЦПШ пересмотрит график премьер отечественных фильмов и выпустит некоторые из них раньше, чем планировалось. Так, комедия «Хочу замуж» с Кристиной Асмус выйдет 3 марта, а не 5 марта, как планировалось.

Ранее стало известно, что голливудские компании The Walt Disney Company, Warner Bros. и Sony Pictures в связи с военными действиями в Украине решили отменить российский прокат своих фильмов, среди которых «Бэтмен» (The Batman), «Я краснею» (Turning Red) и «Морбиус» (Morbius).







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