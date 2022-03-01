Кузбасс будет писаться через Z

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Сегодня, 2 марта, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев объявил, что в официальных документах областного правительства в знак поддержки действий российских войск в Украине будет использоваться новое название региона – «КуZбасс».
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации правительства Кемеровской области.
«В то время как наши парни выполняют задачи по демилитаризации и денацификации Украины, жители России и, в частности, КуZбасса столкнулись с беспрецедентным экономическим и моральным давлением из других стран, с волной дезинформации о ходе спецоперации и резко негативным отношением. Z — в первую очередь знак поддержки наших бойцов и символ солидарности нашего общества. КуZбасс — Zа Родину», — приводят в пресс-службе слова Сергея Цивилева.
Акция «КуZбасс — Zа Родину», отмечается в сообщении, входит в «комплекс мер поддержки Вооруженных сил России и шахтерского Донбасса».
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