 
27 октября 2020Современная музыкаДайджест
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Новая музыка из Сибири: осень

Дискотека из антиутопии, импровизационный джаз с гитаристом Брайана Ино, юношеский панк с берегов Байкала и еще девять интересных альбомов сибирских музыкантов

текст: Сергей Мезенов
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  • Россия — огромная страна, но, несмотря на это, абсолютное большинство всех процессов в стране, в том числе и культурных, всегда было завязано в первую очередь на Москву и Санкт-Петербург. Мир меж тем в последние годы внимательнее всматривается в места, удаленные от столиц, подвергает ревизии сложившиеся культурные иерархии, в общем, все больше убеждается в необходимости отказа от логики разделения на центры и периферию. Сочувствуя этим процессам, COLTA.RU начинает совместный проект с журналом о современной культуре Сибири Makers of Siberia — на его страницах раз в месяц выходит обзор новой музыки, выпускаемой сибирскими музыкантами, и время от времени мы будем публиковать обзоры самых интересных альбомов.

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    1. elele«Сборник снов»

    Томский дуэт все больше осваивается в выбранной им музыкальной форме, построенной на адаптации модернового звука бас-электроники под романтичные танцевальные поп-песни. С песнями у дуэта от альбома к альбому становится все лучше, причем таким немного неочевидным образом — в смысле, нельзя сказать, что в них есть какой-то особый сочинительский полет, но в сочетании именно с этими аранжировками именно эти мелодии превращаются в четкие и действенные поп-боевики, такие, как напористый «Давай» или мерцающе-мечтательные «Чудеса». «Сборником снов» elele вполне недвусмысленно заявляют, что их песни легко выдержат испытание и большими площадками, и крупными фестивалями.


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