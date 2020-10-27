Новая музыка из Сибири: осень

Россия — огромная страна, но, несмотря на это, абсолютное большинство всех процессов в стране, в том числе и культурных, всегда было завязано в первую очередь на Москву и Санкт-Петербург. Мир меж тем в последние годы внимательнее всматривается в места, удаленные от столиц, подвергает ревизии сложившиеся культурные иерархии, в общем, все больше убеждается в необходимости отказа от логики разделения на центры и периферию. Сочувствуя этим процессам, COLTA.RU начинает совместный проект с журналом о современной культуре Сибири Makers of Siberia — на его страницах раз в месяц выходит обзор новой музыки, выпускаемой сибирскими музыкантами, и время от времени мы будем публиковать обзоры самых интересных альбомов.

1. elele«Сборник снов»

Томский дуэт все больше осваивается в выбранной им музыкальной форме, построенной на адаптации модернового звука бас-электроники под романтичные танцевальные поп-песни. С песнями у дуэта от альбома к альбому становится все лучше, причем таким немного неочевидным образом — в смысле, нельзя сказать, что в них есть какой-то особый сочинительский полет, но в сочетании именно с этими аранжировками именно эти мелодии превращаются в четкие и действенные поп-боевики, такие, как напористый «Давай» или мерцающе-мечтательные «Чудеса». «Сборником снов» elele вполне недвусмысленно заявляют, что их песни легко выдержат испытание и большими площадками, и крупными фестивалями.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/11583817'>Сборник снов</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/6546332'>elele</a> на Яндекс.Музыке





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