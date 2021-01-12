 
12 января 2021Современная музыкаДайджест
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Preview_cover_pictureИтоги-2020: наша поп-музыка Preview_cover_pictureЧто слушать в декабре Preview_cover_pictureНовая электроника из Казани Preview_cover_pictureЧто слушать в ноябре Preview_cover_pictureНовая музыка из Сибири: осень Preview_cover_pictureЧто слушать в октябре Preview_cover_pictureЧто слушать в сентябре — 2 Preview_cover_pictureЧто слушать в сентябре Preview_cover_pictureЧто слушать в августе Preview_cover_pictureЧто слушать в июле Preview_cover_pictureЧто слушать в июне — 2 Preview_cover_pictureЧто слушать в июне
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Итоги-2020: наша поп-музыка

Сергей Мезенов называет 13 лучших российских альбомов и еще 62 песни за 2020-й

текст: Сергей Мезенов
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