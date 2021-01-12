Итоги-2020: наша поп-музыка

Lucidvox
«Мы есть»
Выражение «расправить крылья» придумано ровно для таких случаев, как первый полнометражный альбом Lucidvox. «Мы есть» — тот случай, когда хорошая группа становится замечательной по всем направлениям: песни, тексты, звук, мастерство — все сразу.
две кинопремьеры, два плейлиста,
поэзия, проза, комикс,
анекдоты из жизни советской оперетты
и пять пудов любви.
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