Что слушать в июле

1. Борис Гребенщиков«Знак Огня»

«Знак Огня» в каноне Бориса Борисовича пристраивают третьим в трилогию к «Соли» и «Времени N» — альбомам суровым и аскетичным, на которых поэт, условно говоря, вышел из нирваны, внимательно посмотрел по сторонам и прямым текстом сообщил нам, что по сторонам ничего хорошего не наблюдается. Таких разговоров хватает и на «Знаке Огня» — да что там «хватает», они, скорее, становятся еще более прямыми и горькими. Но есть и существенная разница, и она в самом интересном — в музыке. И «Соль», и «Время N» были в основном выполнены в благородной технике «мудрец с гитарой» — на «Знаке» же Бориса Борисовича, что называется, заносит, причем во все стороны разом. Вальсы, регги с балалайками, новоорлеанский джаз, регтайм начала XX века, шершавый жестяной рок, оркестровые пасторали с клавесином — на «Знаке Огня» неистово пестрит в глазах, и эта пестрота изрядно подкупает, особенно на фоне монохромной суровости предыдущих записей. Борис Борисович говорит: кругом все та же тошнота, да и похуже даже, мы говорим об этом прямо, но мы также смеемся и будем танцевать — потому что какая революция, если нельзя танцевать, как давно и прекрасно известно? Отличный посыл, очень нужный сейчас.

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