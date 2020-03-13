Что слушать в марте

1. «Пошлая Молли»«Paycheck»

Ох и непростая это задача — повзрослеть, да так, чтобы еще и в результате приземлиться на ноги приличным человеком. Новый альбом «Пошлой Молли» с язвительным саморазоблачительным заголовком — хорошая иллюстрация этой сложности обаятельного перехода из одного состояния в другое: сдвинувшись в тематике своих песен буквально на пару делений по возрастной шкале, Кирилл Бледный прямо на наших глазах превращается из остроумного бытописателя подросткового внутриголовного бардака в — ба! — нормального такого махрового шовиниста (в стане русского рэпа приветствуют новообретенного соратника коллективными овациями). Две трети здешних песен — не рассказ мальчика-подростка о потенциально универсальном опыте, а обращение мальчика к девочке, с которой он спит или спать собирается, со всеми вытекающими: строчками вроде «Кончаю прямо в душу» или «Твою жопу крутит Муз-ТВ», бахвальством деньгами на вечеринке или в стрип-клубе и прочими ухватками мачо-рок-звезды. С музыкой в этот раз все тоже не совсем слава богу — с одной стороны, эти песенки по-прежнему липнут к памяти, как скотч к пальцам при упаковке вещей перед переездом, но в то же время теряется какой-то важный баланс: раньше «Пошлая Молли» казалась неожиданным, но действенным компромиссом между модной попсой и модным рокешником (идея, с одной стороны, слишком уж прямолинейная, но с другой — идеально выверенная), «Paycheck» же отчетливо — и, что важнее, не очень-то интересно — кренится в поп-сторону, даже когда «Молли» в полете увеличивает громкость гитар. Ситуация чуточку выравнивается, когда в песнях дается чуть больше пространства девочкам — как в дуэте с Катериной, например, или в песне «Ты разбила папину машину», в которой лирический герой всматривается в героиню с интересом чуть более сложным, чем немедленно залезть ей в штаны.

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