Что слушать в декабре

1. alyona alyona«В хатi МА»

«Колыхаю землю я», — заявляет украинская «пушка» alyona alyona в титульном треке своего второго за год альбома, и это совсем не кажется преувеличением: музыка на «В хатi МА» заряжена таким мощным двигательным потенциалом, что может, как кажется, раскачать действительно самые крупные географические объекты. Музыка Алены расширяется на этом альбоме во все стороны сразу — становится одновременно напористее и глубже, вмещает в себя все более стремительные и драйвовые биты и все более утонченные аранжировки, разворачивающиеся в фольклорную сторону. Впрочем, главный аттракцион этой пластинки — все равно читка alyona alyona: она вполне работает даже с самым минимальным битом.

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