 
9 декабря 2019Современная музыкаДайджест
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Что слушать в декабре

Новые альбомы alyona alyona, Дельфина, «Трипинадва» и МС Сенечки, толстовский эмбиент и другие примечательные релизы месяца

текст: Сергей Мезенов
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    1. alyona alyona«В хатi МА»

    «Колыхаю землю я», — заявляет украинская «пушка» alyona alyona в титульном треке своего второго за год альбома, и это совсем не кажется преувеличением: музыка на «В хатi МА» заряжена таким мощным двигательным потенциалом, что может, как кажется, раскачать действительно самые крупные географические объекты. Музыка Алены расширяется на этом альбоме во все стороны сразу — становится одновременно напористее и глубже, вмещает в себя все более стремительные и драйвовые биты и все более утонченные аранжировки, разворачивающиеся в фольклорную сторону. Впрочем, главный аттракцион этой пластинки — все равно читка alyona alyona: она вполне работает даже с самым минимальным битом.


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