Что слушать в феврале — 2

1. Face«Slime»

«Я здесь не ради вас, а ради веселья и нала», — сообщает нам Иван Дремин в номере, в котором хуком служит припев «Это Face, это Face, это Face», зарифмованный со строчкой «Я кончал ей на фейс». Недолго, в общем, музыка играла — вслед за внезапно политизированным альбомом «Пути неисповедимы» рэпер бумерангом возвращается к разудалым бахвалистым побасенкам из жизни самоуверенного молодого прожигателя жизни. Альбом начинается со слов «Залетаю в клуб» и дальше двигается со всеми остановками — «Я помню, как я был зависим от моделей», «Вырубаем грамм и литр коньяка», «Мне не надо друзей, мне не надо подруг», «Забирай своих кошелок и на х** пошел», «Две шалавы с Волгограда просят меня вдуть им, <…> зачем мне б**ди, когда я всю страну пустил по кругу». Потихоньку, впрочем, Face заодно и взрослеет у нас на глазах: среди бахвальства без тормозов всплывают задумчивые номера об усталости от восхваляемого в остальных треках образа жизни, и даже есть немного чистосердечной романтики (эффективность которой оказывается под вопросом, когда Дремин пропевает «Парень, это не для тебя, она тебе не даст»). Присутствует и некоторая музыкальная эволюция — в номере «Paws» Face бодро принимается за синтетическое диско, а в кое-каких треках уверенно развивает возможности своего голоса. «Slime» оставляет ощущение, что где-то в будущем Ивана ждет по-настоящему сильнейшая пластинка — и ключом к началу пути к ней может послужить, например, более дисциплинированный подход к работе. Пока же его альбом звучит набором первых же вещей, что пришли рэперу в голову, — скажем, тот же автомат Калашников, которому он уже посвятил сингл, всплывает в треках еще раз пять, равно как и предположительно скандальное сравнение себя с Осамой. Подлинная и вполне действенная драма на альбоме тоже есть (например, в песне «Рыть» или в финальном титульном треке), но Face как будто не хватает усидчивости набрать таких композиций на целый альбом.

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