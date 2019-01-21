Что слушать в январе

1. «Федоров и Крузенштерн»«Гимн чуме»

Подход к выбору поэтов, чьи тексты можно использовать в песнях, у Леонида Федорова всегда был довольно эзотерическим — по привычным для него меркам Хармс на прошлогодней пластинке «Федорова и Крузенштерна» был затеей едва ли не популистской. «Гимн чуме», выходящий меньше чем через год (когда они только все это успевают?), идет еще дальше, в самое сердце русской словесности — в объятия к Александру Сергеевичу Пушкину. Выбор текстов нашего всего, осуществленный Федоровым и Игорем Крутоголовым для этой пластинки, пусть обсуждают авторитетные специалисты (тем более что они уже это сделали, в том числе и тут совсем рядом) — мы же отметим, что обращение к текстам поэта, известного абсолютно всем, на музыкальный подход исполнителей не повлияло более-менее никак. Это все тот же авант-рок, одновременно заковыристый и грубоватый, словно сбацанный с первого дубля (а скорее всего, и не «словно»), разреженный и богатый шумами и голосами, здоровающийся то с хип-хопом, то с эмбиентом, заруливающий то в акустический аскетизм, то в шумовую электронику. Марка, в общем, держится.