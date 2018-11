Что слушать в ноябре

1. The Jack Wood«Confession»

Экс-томские блюз-рокеры The Jack Wood, ведомые отчаянно-прекрасной вокалисткой Сашей Клоковой, потратили годы, альбомы и литры пота и крови на сцене на создание репутации по-настоящему опасных и грязных «мазафакеров», группы взрывной и непредсказуемой, хранящей верность идеалам рокерского прошлого, представляющим концерт как место трансцендентного опыта. Новый альбом «Confession» с такой же отчаянной смелостью выкатывает нам совсем новую версию The Jack Wood — вместо высокооктанового гитарного рычания на разрыв коротких джинсовых шорт тут звучит мрачноватый пульсирующий поп, сделанный будто бы для ночной дискотеки в модном подземелье, где происходит разное, но исключительно по собственной воле. Преображение выходит захватывающее и интересное — даже в свои самые дикие времена The Jack Wood никогда не забывали прикрутить к обжигающей громкости запоминающиеся песни, так что сегодня им вполне есть что сказать и вполголоса. Самый приятный аспект «Confession» — это его ощутимый этнический уклон: гулкие синтезаторные басы тут регулярно пульсируют поверх тягучих восточных ритмов, отчего пластинка приятно расплывается клубами опиумного дыма.