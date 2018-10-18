 
18 октября 2018Современная музыкаДайджест
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Что слушать в октябре — 2

Примечательные альбомы из России и Украины: русский народный хоррор IC3PEAK, интимная дискотека от дуэта «Мы», черный гоп-метал Uratsakidogi, европейский фри-джаз «Брома» и другие

текст: Сергей Мезенов
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    1. INGRET«Не спи»

    Душевный инди-поп для гитары, драм-машинки и веснушчатой двадцатилетней украинской певицы, видной участницы тамошних песенных телеконкурсов типа «Голоса». Ингрет поет с игриво-мечтательной интонацией девушки немного иноземной, и когда ее получается спаять с такими же необычными песнями (вроде изумительного блюза «Шкаф», в котором Ингрет обращается к предмету мебели со словами вроде «Ты все равно молодец» или «Ты не грусти, ведь я с тобой»), с альбома «Не спи» разлетаются во все стороны разноцветные искры. Часто, однако, молодую певицу уносит во вдохновенный мотивационный поп общих мест — «Давай живи здесь и сейчас» и все такое прочее, причем приведенная формулировка более-менее исчерпывающе описывает степень погружения в тему. Ингрет почти (почти!) хватает обаяния и веселой энергии вытащить эти песни в небо, но фокус в том, что в тех местах, где она уходит от общих мест в сторону индивидуальности, не приходится даже особо стараться: все срабатывает само собой. Пластинка, на которой Ингрет полностью освоит свой особенный голос, у нас еще будет.

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