Что слушать в сентябре — 2

Боевой клич «У-а!» самарцев Cheese People когда-то давным-давно (больше десяти лет назад, во дела) возвестил о том, что российские музыканты готовы к появлению так называемой новой сцены. Новая пластинка — уже практически камбэк ветеранов пополам с перерождением; на первом после пятилетнего молчания альбоме оставшиеся вдвоем самарцы переходят на русский язык и полностью электронный танцевальный поп. Фирменный лукавый прищур, впрочем, никуда не делся — на этой дискотеке, обосновавшейся будто бы внутри психоделически-яркого мультфильма в духе «Времени приключений», много язвят и хихикают; есть, например, довольно грандиозный номер о прелестях жизни в Подмосковье («Электрички до Москвы ходят часто, 25 минут езды — как прекрасно») и прекрасная песня «Перезвоню», кладущая на едва ли не лучшую на альбоме эйфорически-танцевальную аранжировку не самую банальную историю о том, как невозможно больше слушать все то, что несет твой партнер. Добро пожаловать обратно, в общем. Вас не хватало.
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