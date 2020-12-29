Чтение под елку: «Деточка пропеточка — не синий паровоз»

К новому долгожданному 2021-му редакция Кольты собрала для вас мешок подарков. Разбирать его можно долго — хватит на все каникулы. В мешке вы сможете обнаружить:

— комикс Виктории Ломаско

— эссе Леонида Гиршовича

— неопубликованные письма Ариадны Эфрон и Сельмы Лагерлёф

— плейлист с 20 лучшими треками за всю историю джаза

— музыку для новогодней вечеринки в стиле 1930-х

— новые стихи Сергея Уханова

— итоги 2020 года, подведенные в 2010-м

— анекдоты из мира советской оперетты

— кадры-открытки из новогодних фильмов — известных и неожиданных

— рассказ Ольги Медведковой

— онлайн-премьеру фильма Светланы Стрельниковой «Легенда о Зигфриде»

— фильм-оперу Антона Гонопольского «Иммендо»

В общем, держимся вместе и будем держаться дальше!

С новым счастьем!





∗

далёко высóко сидят белобоки

сидят белобоки, и песню поют

о разно-высоком и разно-далеком

о коме над горлом

о снеге и солнце

сугробы лежат там и все понемногу

в окрýги заходят, залазиют

к низу

внизу: где высóко — поют белобоки

качая все боки

что слышно едва

едва ли не слышно

едва ли сегодня

на два или трижды

теряют повтор

ворами сгущают

сгущаются краски

коричнево-черным — и песню поют

поели все краски, посыпали раны

по солнышку утро

в берлине идет

а солнце — сегодня. совсем — не сегодня

а солнце со звуком

в залив

упадет

у пасть как улитка

влитая калитка

кормушка для птичек

на время отлета

отлета без срока

без рокота рока

без робы и сроду

без роп

ота

рода

----------

раз бор

то и rob





∗

уголки города, куски города

уголки города, куски памяти

куски памяти, куски кусков — неприкрытых

куски закрытых в памяти, заколоченных

уголки города. моменты

моменты кусков. обрывочных

уголки города, куски времени

куски времени маленького

большим ставшего. времени ку

сочного. времени kuss'а

времени укуса маленького. но

глубокого

уголки времени — куски памяти

уголки охвата. куски молчания

куски молчания. и не вовлечения

куски решения. носа ношения

уголки памяти — куски города

куски не вовлечения

отречения

от речи отошедшие. куски памяти

уголки города. города ушедшего

ушедшего и не

возвращенного. у шедшего города

но

оставшегося. оставшегося в городе

пятном. и

куском. куском города

уголков памяти

куском памяти. в городе

презент. в настоящем городе

с памятью. с памятью города

города памяти

города здесь





∗

ог рызки ос колки

сгу

щаются

сгорбившись ссохшиеся сразив

шие ся

с ракетой с разу

с от

кошенные. с — летние

с дыханием — пре рваным

сло женным — с рукавом

со — откушенным. с —

поездками. при нуждением

с норой без сно

ровки

с без норы без

суп порта

с хождением. с ходом

с лов лением

с ролл ом

с горы. с земли. с

повторением. с новым

лов лением

с рокотом. сроком —

тем, что. кончился. тем, что

выверен. тем, что

без всяких. со случаем. и без

норы





∗

Паровоз паровоз, я тебя съем

Воз воз, кого куда везешь?

Рос роз. Розовый какой

Жилет жилет, орáнжы на тебя нет

Кукушка кукушка, кукука-ешь чего

Человек человек, чего на тебя нет

Сельцо сельцо, холодно твое

Кукушка кукушка, я тебя съем

Калитка калитка, положи свое твое

Калитка калитка, уложи свое живó

Живóтка живóтка, где твоя гóтка?

! Животка животка — клад, клад !

! Лодка лодка — лад, лад !

! Ладень ладень. Без — Дат !

Ходочка, ходочка — паровоз вези!

Возилочка, возилочка — колёс жми!

Гудочек, гудочек — ты еще живóчек?

Живочка, живочка — сумью сумь!

Деточка пропеточка — не хватай!

Деточка пропеточка — не держи!

Деточка пропеточка — паровоз силен

Деточка пропеточка — гудочек включен

Деточка пропеточка — не синий паровоз

Деточка

Пропеточка

Гудочек

Тяни





∗

различение

сличение

на личинье

лицо

личина

пол зучина

пол зучего

лица смещение

лица об лица сту

кает лицо

сличает в месте

о без

личи

корежится

лица смещение

лица не только

без лица

об лазит и об

лаи

вает кает

ся

лица ползущего

за лицевье

за пол

нится

лица

сли

че

ние





∗

ответчик источников

обес точен

выточен. из спички ис

ходит. до весны осталось нис

коль ко дней

только сторий

без рыночных ис чезающих

без рытвины. без ровно

роем. ответчик ис точников

ис толкуй

толкай. вниз идет. у кры

вает

исп равляет

ответ чик

чи ца

чтица. отвечай на ис точник

как свой

письмом за письмо с

дачи дай

с дачи не съезжай

отвесь письмом

от бры

кайся

колечко ис точников

вровень, в рост

в рыды

вры жай, не жа

лей

лица укрой, ук роти

обними лицо

[уйди]

с

голо вой





∗

кача я из стороны в сторону

кача я из воды в

кача я по воде, по воду

по воде — по ров ну

кача я по году, за годом

по годя за годя

кача я и кача я

кача я и кача я

за качивая из туда в сюда

за лаживая, за латывая

и за порчивая

куча я из туда в сюда

всюду и в сюда

всюду и прочь

куча я прочь

про скакивая и про

вожая

про вожая из туда в сюда

заражая из туда в сюда

раз лаживая

из стороны в сторону, за

кру чи вая

раз бли жая

близко и близоруко

из стороны в сторону

из стороны по ров ну

ровом кача я

из туда в сюда

всюду как не все г

да

как не по логий

за ло

жник

всюду и не сюда

не за всю

не

за

гля

да





∗

темные стороны света

темные стороны красок

темные стороны сока

темные стороны соды

соды и стороны соты

со темнотой со пряжёны

со темно дай со пряжёны

темные стороны света

светлые стороны стона

свё кла и стороны с торо

с торо ны соты и соды

темные стороны сока

со красотой со пряжёны

со темнотой за ражёны

темные стороны света

свéтло не свéтло за шторы

штору за шторой — за све той

той или нé той не с торо

сто ронясь светлого стона

стороны сложного

дома

домо до стороны хаты

до дать до стороны света

свéтло не свéтло — не видно

раз волокнá не повидло

темные стороны свiтло

сложно не видно за лито

стороны стóрон

за стоном

темные стороны

роны

роны и р ваны

затерты

темные стороны света

со продолжа ние

сто рон

со за ранение

с

Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU