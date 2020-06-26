Вынесен приговор по делу «Седьмой студии»

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Сегодня, 26 июня, судья Мещанского районного суда Москва Олеся Менделеева огласила приговор по делу «Седьмой студии». Кирилл Серебренников, Алексей Малобродский, Юрий Итин и Софья Апфельбаум признаны виновными и приговорены к условным срокам.
Как сообщает «Медиазона», основатель «Седьмой студии» Кирилл Серебренников, ее бывший генпродюсер Алексей Малобродский и бывший гендиректор Юрий Итин признаны виновными в мошенничестве, совершенном «организованной группой в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Суд счел, что Серебренников, Итин и Малобродский обналичивали денежные средства с целью их дальнейшего хищения, причем у них был «заранее сформированный корыстный умысел на хищение средств».
С учетом смягчающих обстоятельств суд приговорил их к условным срокам (Серебренников и Итин — по 3 года, Малобродский — 2 года). Подсудимым назначено дополнительное наказание в виде штрафов (Серебренников — 800 тысяч рублей штрафа, Малобродский — 300 тысяч рублей, Итин — 200 тысяч рублей). Малобродскому и Итину запрещено занимать должности в учреждениях культуры.
Кроме того, суд постановил удовлетворить гражданский иск Министерства культуры к Серебренникову, Малобродскому и Итину на сумму 129 млн рублей. Их имущество остается под арестом до исполнения имущественных взысканий.
В то же время суд пришел к заключению, что бывшая глава департамента господдержки Министерства культуры Софья Апфельбаум не знала о планах руководителей «Седьмой студии» похитить бюджетные средства. Суд признал ее виновной в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ), которая выразилась в том, что она «ненадлежащем образом исполнила свои обязанности». В качестве основного наказания Апфельбаум назначен штраф в размере 100 тысяч рублей, от выплаты которого она освобождается в связи с истечением срока давности.
22 июня государственный обвинитель запросил для обвиняемых наказание в виде 6 лет лишения свободы и 800 тысяч рублей штрафа для Серебренникова, 5 лет лишения свободы и 300 тысяч рублей штрафа для Малобродского по 4 года лишения свободы и по 200 тысяч рублей штрафа для Итина и Апфельбаум.
Пока шло оглашение приговора, «Интерфакс» взял комментарий у министра культуры Ольги Любимовой. «Безусловно, мы в курсе того, как проходил судебный процесс, конечно, видим и широкий общественный резонанс, — сказала она. — Нет никакого смысла делать популистские заявления и подменять собой вышестоящую судебную инстанцию, давая оценку законности приговора суда».
Министр добавила, что Минкульт совместно с культурным сообществом «прорабатывает системные меры, которые должны исключить подобного рода трагические сюжеты, когда художник и творец соприкасается с деньгами, сметами, чтобы подобные ситуации не воспроизводились в нашей сфере культуры в дальнейшем».
Фигуранты дела «Седьмой студии» обвинялись в хищении 129 млн рублей рублей бюджетных средств, выделенных АНО «Седьмая студия» в 2011–2014 годах на реализацию театрального проекта «Платформа». Свою вину не признал никто из обвиняемых, кроме бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой, которая заключила сделку со следствием и дала показания на бывших коллег. Кроме того, по делу проходит бывший продюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова, объявленная в розыск.
Помимо свидетельских показаний и вещественных доказательств обвинение основывается на результатах третьей экспертизы по делу. По мнению авторов экспертизы, расходы на реализацию «Платформы» были завышены в два с половиной раза, а сам проект не вполне соответствовал заявленным целям. Выводы экспертов вызвали недоумение в профессиональной среде. В частности, недоверие результатам экспертизы выразила Ассоциация театральных критиков.
За несколько последних дней с заявлениями в поддержку обвиняемых и за справедливое решение по делу «Седьмой студии» выступили Валерий Фокин, Евгений Миронов, Александр Калягин, Владимир Урин, Евгений Водолазкин, Чулпан Хаматова, Константин Райкин, Лев Додин, Александр Авдеев, Иван Вырыпаев и другие деятели культуры.
Около 5000 подписей собрало открытое письмо представителей российского театрального сообщества министру культуры, в котором они выразили уверенность в невиновности обвиняемых и призвали отозвать иск о причинении ущерба Минкульту.
У входа в Мещанский суд сегодня собрались, по разным оценкам, от нескольких сотен до двух тысяч человек, в том числе журналисты, политические и общественные деятели и деятели культуры. Среди них был рэпер Oxxxymiron, который накануне призвал своих подписчиков в инстаграме прийти к зданию суда и выразить солидарность с обвиняемыми.
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