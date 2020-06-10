Открытое письмо Ассоциации театральных критиков

Ассоциация театральных критиков (АТК) выступила с открытым письмом, в котором выразила недоверие результатам третьей экспертизы по делу «Седьмой студии». Письмо единогласно принято на общем собрании ассоциации.

Результаты третьей финансово-экономической, оценочной и искусствоведческой экспертизы по делу «Седьмой студии» были объявлены 1 июня в Мещанском районном суде Москвы. Авторы экспертизы пришли к заключению, что расходы на реализацию проекта «Платформа» были завышены в два с половиной раза.

Одним из экспертов была театровед Ольга Галахова (Королева), которая в своей искусствоведческой части сделала вывод о незначительности достижений проекта «Платформа». После того, как в распоряжении журнала «Театр» оказался текст ее заключения, Ассоциация театральных критиков ознакомилась с ним и выразила недоверие результатам экспертизы.

COLTA.RU приводит открытое письмо АТК полностью:





ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

В Мещанский районный суд г. Москвы

Ассоциация театральных критиков, объединяющая 160 членов профессионального сообщества из разных городов по всей России, выражает категорическое недоверие искусствоведческой экспертизе проекта «Платформа», сделанной О.И. Королевой (Галаховой) по делу «Седьмой студии». Нам кажется, что эта тенденциозная, однобокая экспертиза создана исключительно с целью негативно повлиять на мнение суда и дискредитировать инициаторов и организаторов проекта «Платформа».

Проект «Платформа» был создан как экспериментальная площадка. Результатом этих экспериментов явились как спектакли Кирилла Серебренникова в Государственном академическом Большом театре, так и художественная программа Гоголь-центра (обновленного Московского драматического театра им. Н. Гоголя), с 2012 года успешно работающего под руководством Кирилла Серебренникова и существующего по сей день.

Именно там получили свое развитие ярко заявленные на «Платформе» идеи синтезирования видов искусства и изобретения межвидовых форматов нового искусства. Более того, мы готовы утверждать (и представить доказательства), что «Платформа» оказала огромное влияние на весь российский театр. Мы категорически не принимаем постоянно повторяемого утверждения автора экспертизы в духе «это плохо, потому что это уже делает кто-то другой» – синтез искусств это общемировая практика, каждый художник осуществляет эту задачу по-своему, и странно полагать, что у какой-либо труппы есть монопольное право на осуществление той или иной театральной деятельности.

Искусствоведческая экспертиза, с нашей точки зрения, должна быть фундирована, то есть оснащена библиографическими ссылками, анализом изученных данных. Их тут нет, хотя ссылок на деятельность проекта «Платформа» можно найти великое множество. Автором экспертизы заявляется, что опыт синтеза искусств на «Платформе» остался «непроанализированным», «не хватало искусствоведческой аналитики». На это мы можем предложить почти две сотни вышедших в разные годы рецензий и высказываний наших коллег, осуществлявших этот анализ. Они собраны и систематизированы в журнале «Театр» №32 за 2017 год. Иными словами, в экспертизе допускается крайний субъективизм искусствоведческой оценки.

В приложении можно найти цитаты из великого множества критических исследований, которые составляют оппозицию взгляду О.И. Королевой (Галаховой). Кроме того, мы приводим положительные статьи самой О.И. Галаховой, где она обнаруживает в проектах «Платформы» «новое качество синтеза». Именно означенного синтеза спустя много лет ей отчего-то не хватило как автору экспертизы. Остается лишь гадать, в чем причина такого необычайного двоемыслия.

Мы не хотели бы, чтобы повторялись печальные страницы российской истории, в которых театральный критик выступал как орудие репрессивного подавления художественного процесса. Это в свое время нанесло непоправимый вред развитию российского искусства и самой репутации института театральной аналитики.

Принято на общем (заочном) собрании членов Ассоциации театральных критиков. В голосовании приняло участие 110 человек, из них 8 по электронной почте. Все участники проголосовали «за».

10.06.2020 года

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Приложение.

Мурашкина Р., Гришин А., Селиванова А. Владимир Мединский — «КП»: «К Табакову и Любимову езжу сам — зачем утруждать мэтров хождением в министерство» //

Комсомольская правда. 2013.08.02.

Датированная 8 февраля 2013 года цитата министра культуры Владимира Мединского из интервью, данного «Комсомольской правде». Оно опубликовано сразу после открытия Гоголь-центра:

«Кирилл Серебренников, безусловно, энергичный и талантливый человек. Министерство поддерживает его проект „Платформа“, там Серебренников художественный руководитель, играют студенты, ставят молодые режиссеры, хореографы. Мы с Кириллом, кстати, разговаривали на тему того, чтобы он из-за Гоголь-центра не бросал „Платформу“, он обещал, что будет успевать и там, и там. Я был в Гоголь-центре. Мне понравилась идея: открытое для людей пространство <...> В театре Гоголя же никогда избытка зрителей не было. Если Кириллу удастся привлечь людей, слава Богу!».

Поспелов П. Спектакль «Арии» открыл долгосрочный музыкально-театральный проект «Платформа» //

Ведомости. 2011. 11.10.

О концерте «Арии»

Если спектакль «Арии» нужно расценивать как визитную карточку всей «Платформы», то стоит признать: тот тип искусства, который уже много десятилетий называется современным или актуальным, который обращен к продвинутой аудитории и покоится обыкновенно на энтузиазме создателей, ﻿

ныне получает серьезную государственную поддержку, в чем видна заслуга главного идеолога «Платформы» Кирилла Серебренникова.

Галахова О. После затишья сентября — октябрьская буря премьер //

ria.ru. 2011. 30.09.

Одни участники проекта точно отозвались на задачу Кирилла Серебренникова и кураторов проекта и попробовали предложить именно новое качество синтеза. На мой вкус, с наибольшей убедительностью это получилось у Такетеру Кудо (Япония) в отрывке Aria Джона Кейджа <...>. <...> Как, впрочем, и постановка Алексея Шульгина, взявшего для своего эксперимента «Страсти по Матфею». <...> Блестящий отрывок показал Андрей Бартенев. Практически готовый спектакль.<...>

Смирницкий Я. Нот наплакал //

Московский комсомолец. 2011. 05.07.

До недавнего времени на всю страну было три ансамбля новой музыки. Заказов не дают — просто нет таких институций. Все фестивали существуют в абсолютном безденежье под угрозой срыва. Но нельзя же транслировать локальную ситуацию на вид искусства в целом. Сдвиги наметились: проект «Платформа» на «Винзаводе» с активным участием новой музыки (для проекта заказано порядка 10 новых сочинений), проект Центра современной музыки «Россия глазами европейцев, Европа глазами россиян» — 18 заказанных сочинений.

Галахова О. А есть ли змерь? //

Независимая газета. 2012. 06.04.

О спектакле «Охота на Снарка»

Новое качество синтеза заявленной идеологии «Платформы» в данном случае заключается в том, что ставится маленькая опера а капелла. Слова пропеваются, как, собственно, и полагается поэзии. Диалоги, монологи — все превращено в вокальную условность. Музыкальная ирония слышится в том, как композитор играет с устойчивыми формами, используя то мелодии шлягеров, то церковных песнопений.

<...> Однако как ни важны эстетические жесты, инновационные устремления, история театра доказывает одно: события случаются, когда авангардный посыл укореняется в смысле. Сейчас мы видим в «Охоте на Снарка» культурное зрелище. Но так можно было бы поставить и «Чукоккалу», и поэзию Хармса, и Маршака. Еще предстоит немало трудов, чтобы встреча стиля и смысла состоялась, но «Платформа» на верном пути, в том числе и в своем путешествии к Кэрроллу.

Ренанский Д. «Охота на Снарка» //

Коммерсантъ Weekend. 2012. 30.03.

Очередную премьеру в рамках проекта «Платформа» на «Винзаводе» показывает «Седьмая студия» выпускники Школы-студии МХАТ, студенты режиссерско-актерского курса Кирилла Серебренникова. «Охота на Снарка» вполне может стать визитной карточкой «Платформы», делающей ставку на междисциплинарность и на стирание границ между видами искусства <…>

Полную версию материалов журнала «Театр», посвященного «Платформе», можно посмотреть здесь.







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