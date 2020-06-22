Обвинение потребовало реальных сроков для фигурантов дела «Седьмой студии»

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Сегодня, 22 июня, в Мещанском районном суде Москвы государственный обвинитель Михаил Резниченко запросил для обвиняемых по делу «Седьмой студии» сроки от шести до четырех лет лишений свободы.
Как сообщает РБК, прокурор потребовал для Кирилла Серебренникова наказание в виде 6 лет колонии и штрафа в размере 800 тысяч рублей, для Алексея Малобродского — 5 лет и 300 тысяч рублей, для Юрия Итина и Софьи Апфельбаум — по 4 года и 200 тысяч рублей.
Обвинение также просит лишить обвиняемых права занимать административные должности на три года после отбытия наказания и удовлетворить гражданский иск Минкультуры. Их имущество, по мнению обвинения, должно оставаться под арестом до тех пор, пока они не погасят ущерб по гражданскому иску.
По делу «Седьмой студии» проходят ее основатель, художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников, бывший генеральный директор «Седьмой студии» Юрий Итин, бывший генеральный продюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, бывшая глава департамента государственной поддержки искусства Министерства культуры РФ, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева и бывший продюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова.
Они обвиняются в хищении 133 млн рублей бюджетных средств, выделенных «Седьмой студии» в 2011–2014 годах на реализацию театрального проекта «Платформа». Свою вину не признает никто из обвиняемых, кроме Масляевой, которая заключила сделку со следствием и дала показания на бывших коллег.
Сегодня в суде прокурор Михаил Резниченко заявил, что в соответствии с результатами третьей экспертизы по делу, сумма ущерба скорректирована и составляет 129 млн рублей.
На днях представители российского театрального соощества обратились к министру культуры Ольге Любимовой с открытым письмом, в котором выразили уверенность в невиновности обвиняемых и призвали отозвать иск о причинении ущерба Министерству культуры. На 15:00 мск 22 июня письмо подписали более 4000 тысяч человек.
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