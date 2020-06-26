Oxxxymiron призвал прийти на оглашение приговора по делу «Седьмой студии»

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Вечером 25 июня рэпер Oxxxymiron обратился к 2,1 млн своих подписчиков в инстаграме с призывом сегодня, 26 июня, к 11:00 прийти в Мещанский районный суд Москвы, где должно состояться оглашение приговора по делу «Седьмой студии».
«Давайте вместе скажем НЕТ сразу трем вещам — 1) заражению ковидом, 2) голосованию, ради которого жертвуют здоровьем и жизнями населения, и 3) заказным судебным процессам, цель которых — запугать свободомыслящих и творческих людей», — говорится обращении, собравшем за 11 часов более 138 тысяч лайков.
Oxxxymiron напоминает о мерах предосторожности, необходимых для предотвращения заражения коронавирусом COVID-19. «Приходите полностью защищенными», — пишет музыкант.
Сегодня в Мещанском суде ожидается оглашение приговора четырем фигурантам дела «Седьмой студии» — ее основателю, художественному руководителю «Гоголь-центра» Кириллу Серебренникову, бывшему гендиректору «Седьмой студии» Юрию Итину, бывшему генпродюсеру «Седьмой студии» Алексею Малобродскому и бывшей главе департамента государственной поддержки искусства Министерства культуры РФ, директору Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софье Апфельбаум.
Они обвиняются в хищении 129 млн рублей рублей бюджетных средств, выделенных «Седьмой студии» в 2011–2014 годах на реализацию театрального проекта «Платформа».
22 июня государственный обвинитель запросил для обвиняемых по делу «Седьмой студии» реальные сроки: 6 лет колонии для Серебренникова, 5 лет для Малобродского по 4 года для Итина и Апфельбаум.
За последние дни с заявлениями в поддержку обвиняемых и за справедливое решение по делу выступили Валерий Фокин, Евгений Миронов, Александр Калягин, Владимир Урин, Евгений Водолазкин, Чулпан Хаматова, Константин Райкин, Лев Додин, Иван Вырыпаев и другие деятели культуры.
Более 4900 тысяч подписей собрало открытое письмо представителей российского театрального сообщества министру культуры Ольге Любимовой, в котором они выразили уверенность в невиновности обвиняемых и призвали отозвать иск о причинении ущерба Министерству культуры.
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