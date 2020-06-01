Объявлены результаты третьей экспертизы по делу «Седьмой студии»

Сегодня, 1 июня, в Мещанском районном суде Москвы были оглашены результаты повторной финансово-экономической, оценочной и искусствоведческой экспертизы по делу «Седьмой студии», согласно которым расходы на реализацию проекта «Платформа» были завышены в два с половиной раза.

Как сообщает «Интерфакс», эксперты пришли к заключению, что общий объем затрат автономной некоммерческой организации «Седьмая студия» на реализацию мероприятий «Платформы» составил 87,5 млн рублей, тогда как всего проекту было выделено 216,5 млн рублей. Разница между затратами проекта и выделенным ему Министерством культуры финансированием, таким образом, составила почти 129 млн рублей.

«Экспертиза, с точки зрения защиты, проведена отвратительно, с многочисленными нарушениями, в ней просто проигнорирован целый ряд мероприятий проекта. Защита намерена оспаривать выводы экспертизы», — цитирует ТАСС комментарий адвоката Ирину Поверинову.

Следующее заседание назначено на 5 июня.

По делу «Седьмой студии» проходят ее основатель, художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников, бывший генеральный директор «Седьмой студии» Юрий Итин, бывший генеральный продюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, бывшая глава департамента государственной поддержки искусства Министерства культуры РФ, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева и бывший продюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова.

Они обвиняются в хищении 133 млн рублей бюджетных средств, выделенных «Седьмой студии» в 2011–2014 годах на реализацию театрального проекта «Платформа». Свою вину не признает никто из обвиняемых, кроме Масляевой, которая заключила сделку со следствием и дала показания на бывших коллег.

Осенью 2018 года дело «Седьмой студии» было передано в суд, процесс по делу начался в начале ноября. В феврале 2019 года Мещанский суд назначил новую комплексную экспертизу деятельности «Седьмой студии», которая не смогла установить, расходовалось ли средства нецелевым образом, но пришла к выводу, что проект «Платформа» был «значимым культурным явлением».

В сентябре 2019 года Мещанский суд постановил вернуть дело генеральному прокурору и отменить меру пресечения в отношении обвиняемых — подписку о невыезде. Свое решение суд обосновал тем, что в обвинительном заключении были неустранимые в рамках судебного следствия нарушения, а также противоречия, препятствующие вынесению приговора.

В начале октября Московский городской суд отменил возврат в прокуратуру дела «Седьмой студии» и вернул его в суд первой инстанции на новое рассмотрение в ином составе суда.

В ноябре представитель Минкульта Людмила Смирнова заявила в Мещанском суде, что министерство в полном объеме поддерживает исковые требования к обвиняемым по делу «Седьмой студии» и просит взыскать с них 133 млн рублей.

18 декабря Мещанский суд отклонил ходатайство защиты, которая просила признать недопустимой и исключить как доказательство финансовую экспертизу в деле «Седьмой студии», определившую сумму ущерба в 133 млн рублей. По мнению защиты, эксперт Татьяна Рафикова, которая участвовала в экспертизе, допустила ряд ошибок в расчетах и необъективных оценок, находясь в зависимости от следователей и ориентируясь только на те материалы, которые она от них получала. На следующий день Мещанский суд по ходатайству гособвинителя назначил третью финансовую экспертизу по делу «Седьмой студии».







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