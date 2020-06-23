Валерий Фокин и Евгений Миронов выступили в поддержку фигурантов дела «Седьмой студии»

© Александринский театр, Театр наций

Сегодня, 23 июня, художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин и художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов распространили заявления в связи с процессом по делу «Седьмой студии», в которых выразили солидарность с его фигурантами.

22 июня в Мещанском суде Москвы государственный обвинитель запросил для обвиняемых по делу «Седьмой студии» реальные сроки: 6 лет колонии для Кирилла Серебренникова, 5 лет для Алексея Малобродского по 4 года для Юрия Итина и Софьи Апфельбаум. Оглашение приговора назначено на 26 июня.

Открытое письмо Валерия Фокина опубликовано на сайте Александринского театра.

«Разумеется, такой приговор, если он будет вынесен, противоречит всем законом логики и здравого смысла и погружает нас в кафкинский морок и кошмар», — считает Фокин.

Он выражает надежду на то, что «суд примет верное, справедливое решение и 26 июня 2020 года Кирилл Серебренников, Софья Апфельбаум, Алексей Малобродский и Юрий Итин смогут вернуться домой и продолжат заниматься тем, что получается у них лучше всего: делать российский театр, которым — пока еще — мы можем гордиться».

Заявление Евгения Миронова поступило в редакцию COLTA.RU. Публикуем его полностью:

Услышав о сроках, которые на заседании по делу «Седьмой студии» запросил для обвиняемых прокурор, я испытал возмущение и смятение. Вот уже три года продолжается «театральное дело», много месяцев продолжается судебное разбирательство. Всем, кто следил за ходом слушаний, совершенно очевидно, что следствие было проведено с огромным количеством нарушений и натяжек, что обвинение, что называется, шито белыми нитками. С другой стороны, во время процесса стало еще раз понятно, что проект «Платформа» был важнейшим творческим событием в культурной жизни страны, что люди, придумавшие и реализовавшие его, достойны благодарностей и наград, а не преследования и наказания.

Я глубоко уверен в том, что наши коллеги — Кирилл Серебренников, Алексей Малобродский, Софья Апфельбаум и Юрий Итин — честные люди, руководствовавшиеся исключительно интересами дела. И те нарушения, которые имели место (наличия таковых никто и не отрицает) при ведении дел на «Платформе», были вызваны не чьим-то злым умыслом, а недостатками законодательства в области культуры, запутанностью системы освоения бюджетных средств и отчетности.

Деятели культуры уже много лет говорят о необходимости совершенствования этого законодательства — и находят понимание у руководителей органов законодательной и исполнительной власти страны. Почему в этих условиях прокуратура занимает такую необъективную, тенденциозную, я бы сказал — свирепую, позицию, остается только гадать. Не приняты во внимания очевидные доказательства отсутствия сговора и злого умысла, отброшены поручительства и свидетельства уважаемых представителей общественности, в том числе выдающихся деятелей российской культуры.

Несправедливый, необъяснимо жестокий приговор по этому делу может нанести огромный, непоправимый ущерб культурной жизни России, всему будущему театра и искусства вообще, а значит — всему нашему обществу. Не желая и не имея право оказывать давление на суд, я хочу надеяться, что судья сумеет трезво взвесить все обстоятельства, беспристрастно оценить ситуацию и не допустить вопиющей несправедливости. Иначе будущее нашей культуры незавидно.



P.S. Комментарии директоров московских театров — Большого театра, Театра наций, Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко и Электротеатра Станиславский — приводит «Коммерсантъ».

В частности, генеральный директор Большого театра Владимир Урин обращает внимание на то, что последняя, третья экспертиза по делу «Седьмой студии» была проведена некорректно: в экспертном заключении почти втрое занижены расходы на проекты «Платформы», а существенная их часть проигнорирована.

Кроме того, сегодня открытое письмо к министру культуры Ольге Любимовой разместил на своем сайте писатель Евгений Водолазкин.

«То, что мне удалось понять в этой истории, не свидетельствует об умысле режиссера обогатиться, — пишет он. — Мы с Вами, люди, причастные к отечественной культуре, знаем, что она ни в коей мере не является источником обогащения. Те, кому интересна эта сторона жизни, не ставят спектаклей и не пишут книг. Им хорошо известно, что к финансовому благополучию есть более короткие пути».

«Главное, на мой взгляд, состоит в том, что милость выше справедливости. Этому нас учит русская культура, — говорится в письме Водолазкина. — Хотел бы попросить Вас, Ольга Борисовна, и возглавляемое Вами Министерство оказать Кириллу Серебренникову поддержку. Все мы должны строить нашу жизнь на каких-то иных, более человеколюбивых основаниях, тем более что жизнь, как известно, короткая такая».







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