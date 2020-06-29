Заявление ПЭН-Москва и ассоциации «Свободное слово» по делу «Седьмой студии»

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Литераторы и журналисты из объединения ПЭН-Москва и ассоциации «Свободное слово» распространили заявление в связи с завершением дела «Седьмой студии». Они считают это дело политически мотивированным и требуют полного оправдания для его фигурантов.
COLTA.RU приводит текст заявления полностью:
Заявление ПЭН-Москва и Ассоциации «Свободное слово»
Завершилось «Театральное дело». Приговор гораздо мягче, чем ожидалось, но все равно обвинительный. Показания бухгалтера Масляевой, уже имевшей судимость за хищение, и повторная экспертиза, которую открыто подгоняли под выводы следствия, перевесили всё:
Да, сроки условные; мы не можем не радоваться за коллег, которые останутся на воле. Но честных людей приравняли к преступникам. Им измотали нервы, отняли несколько лет жизни, кому-то подорвали здоровье. И все – только ради того, чтобы убедить обывателя: все эти «альтернативные художники», живущие не по законам правящего клана, а по законам вольного искусства, всего лишь обычные воры, в лучшем случае беспомощные управленцы.
ПЭН-Москва и Ассоциация «Свободное слово» заявляют: театральное дело было заказным, политически мотивированным. Его целью было устрашение, напоминание культурному сообществу о том, у нас нет прецедентного права, но есть беспрецедентное бесправие. И что никто не может чувствовать себя в безопасности, если не следует единственно верному курсу не только в политике, но и в искусстве.
Единственным ответом на это «послание страха» должно стать новое «послание свободы». Культура не нуждается в указке. А Кирилл Серебренников, Алексей Малобродский, Юрий Итин, Софья Апфельбаум должны быть полностью оправданы.
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