Заявление ПЭН-Москва и ассоциации «Свободное слово» по делу «Седьмой студии»

Литераторы и журналисты из объединения ПЭН-Москва и ассоциации «Свободное слово» распространили заявление в связи с завершением дела «Седьмой студии». Они считают это дело политически мотивированным и требуют полного оправдания для его фигурантов.

COLTA.RU приводит текст заявления полностью:







Заявление ПЭН-Москва и Ассоциации «Свободное слово»

Завершилось «Театральное дело». Приговор гораздо мягче, чем ожидалось, но все равно обвинительный. Показания бухгалтера Масляевой, уже имевшей судимость за хищение, и повторная экспертиза, которую открыто подгоняли под выводы следствия, перевесили всё:

и практически единогласное свидетельство специалистов, что воровства здесь не было, хотя и был плохой контроль за бухгалтерией;

и показания бывшего министра культуры Авдеева;

и ложь обвинителей, которые объявили несуществующими спектакли, показанные публике, телезрителям, жюри «Золотой маски».

Да, сроки условные; мы не можем не радоваться за коллег, которые останутся на воле. Но честных людей приравняли к преступникам. Им измотали нервы, отняли несколько лет жизни, кому-то подорвали здоровье. И все – только ради того, чтобы убедить обывателя: все эти «альтернативные художники», живущие не по законам правящего клана, а по законам вольного искусства, всего лишь обычные воры, в лучшем случае беспомощные управленцы.

ПЭН-Москва и Ассоциация «Свободное слово» заявляют: театральное дело было заказным, политически мотивированным. Его целью было устрашение, напоминание культурному сообществу о том, у нас нет прецедентного права, но есть беспрецедентное бесправие. И что никто не может чувствовать себя в безопасности, если не следует единственно верному курсу не только в политике, но и в искусстве.

Единственным ответом на это «послание страха» должно стать новое «послание свободы». Культура не нуждается в указке. А Кирилл Серебренников, Алексей Малобродский, Юрий Итин, Софья Апфельбаум должны быть полностью оправданы.







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