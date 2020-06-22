Более 3800 подписей собрало письмо министру культуры в защиту «Седьмой студии»

Сегодня, 22 июня, в Мещанском районном суде Москвы начинаются прения по делу «Седьмой студии», за ними последут оглашение приговора. Российские театральные деятели обратились к министру культуры Ольге Любимовой с открытым письмом, в котором выразили уверенность в невиновности обвиняемых и призвали отозвать иск о причинении ущерба Министерству культуры. За два дня письмо подписали более 3800 человек.

COLTA.RU приводит текст письма полностью:





Министру культуры РФ Ольге Любимовой

Уважаемая Ольга Борисовна!

Мы, работники российского театра, деятели российского искусства и культуры, допускаем, что только недавнее вступление в должность министра и необходимость решать насущные проблемы отрасли в условиях пандемии, не позволили Вам подробно разобраться в печально известном «театральном деле» и в той роли, которую играет в нем возглавляемое Вами министерство.

Судебное разбирательство по Делу Седьмой студии ведется с 25 октября 2018 года. Буквально на каждом заседании этого громкого процесса вскрывались грубейшие нарушения со стороны следствия – подлоги, поддельные подписи, факты давления на свидетелей обвинения, которые один за одним отказывались в суде от своих показаний на стадии следствия, ссылаясь на запугивание и шантаж со стороны отдельных представителей СК. Увидев в ходе процесса, на основании каких доказательств и показаний фабриковалось это дело, с одной стороны, а с другой – имея документально подтвержденную информацию о проекте «Платформа», мы нисколько не сомневаемся в абсолютной невиновности наших коллег.

К сожалению, истцом, «потерпевшим» в этом деле выступает не кто иной, как Министерство культуры Российской федерации. И на последнем судебном заседании 17 июня Министерство в лице его представителя Людмилы Смирновой заявило о своем согласии с третьей экспертизой, проведенной Ольгой Королевой (Галаховой) и Еленой Баженовой, и потребовало от Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского, Софьи Апфельбаум и Юрия Итина возмещения убытков в размере 128 974 690 рублей.

Результаты этой так называемой экспертизы тоже стали достоянием общественности. И любой действующий театральный менеджер России, знакомый с нормативным актами Министерства культуры, легко исправит ошибки, сознательно или по неведению допущенные госпожой Баженовой, которая не учла 77 мероприятий «Платформы» — они, к слову, выверены и приняты судом. Более того, экспертиза, в которой исчерпывающе доказывается, что никакого мошенничества не было, а «Платформа» напротив сэкономила бюджетные деньги, уже существует. Ее по заданию суда провели историк театра, театральный критик, профессор кафедры зарубежного театра РАТИ (ГИТИС), доктор искусствоведения ВидмантасСилюнас и первый заместитель художественного руководителя — директора МХТ им. А.П. Чехова, кандидат экономических наук Марина Андрейкина — авторитетные и компетентные специалисты театрального дела. Нам бы хотелось понять, почему Министерство культуры не признало результаты этой экспертизы? На кону сейчас — репутации и судьбы наших коллег, обвиняемых в совершении корыстного преступления!

Мы призываем Вас лично ознакомиться с результатами проведенных экспертиз и отозвать иск Министерства культуры к Кириллу Серебренникову, Алексею Малобродскому, Софье Апфельбаум и Юрию Итину, обеспечив таким образом справедливый исход дела и справедливый приговор.

Сейчас от Вашего участия в этом деле, от непредвзятости Вашей позиции зависит будущее достойных талантливых людей, которые внесли значительный вклад в развитие российского театра.

Среди подписавших обращение, инициированное 20 июня режиссером Михаилом Бычковым, театральные режиссеры Анатолий Васильев, Дмитрий Крымов, Адольф Шапиро, Юрий Бутусов, Григорий Козлов, Борис Юхананов, Марина Брусникина, Дмитрий Черняков, Александр Галибин, Евгений Писарев, Виктор Рыжаков, Миндаугас Карбаускис, Роман Феодори, Денис Бокурадзе, Иосиф Райхельгауз, Олег Рыбкин, Алексей Крикливый, актеры Алла Демидова, Ольга Волкова, Лия Ахеджакова, Данила Козловский, Александр Филиппенко, Евгения Добровольская, Чулпан Хаматова, Александра Урсуляк, Максим Виторган, Алексей Серебряков, Анатолий Белый, театральные художники Семен Пастух, Эмиль Капелюш, Павел Каплевич, Владимир Арефьев, Николай Симонов, театроведы Марина Давыдова, Роман Должанский, Марина Дмитревская, Алексей Бартошевич.

Кроме того, свои подписи под обращением поставили писатели Татьяна Толстая и Ольга Седакова, кинорежиссеры Валерий Тодоровский, Александр Котт и Марина Разбежкина, композиторы Сергей Невский, Борис Филановский и Александр Маноцков, пианистка Полина Осетинская, телеведущий Леонид Парфенов и многие другие деятели культуры.

С полным списоком подписавших письмо можно ознакомиться здесь, сбор подписей продолжается.

21 июня к министру культуры обратился художественный руководитель Театра на Малой Бронной, режиссер Константин Богомолов.

«Уже несколько лет мы наблюдаем процесс по делу "Платформы", — пишет он. — Долгий процесс и его обстоятельства создали отчетливое ощущение, что дело "Платформы" сейчас существует не ради разбирательства, а ради самого процесса. Его инициаторы понимают: признать, что процесс в тупике означает признать профессиональные ошибки».

«Я призываю Вас как нового министра, не обремененного ошибками прошлого периода, вместе со следствием найти решение, как остановить печальный процесс и сообща выйти из дискредитирующей всех ситуации», — говорится в обращении Константина Богомолова.

Также 21 июня журнал «Сеанс» опубликовал письмо ста кинематографистов, в числе которых режиссеры Александр Сокуров, Любовь Аркус, Сергей Соловьев, Бакур Бакурадзе, Вадим Абдрашитов, Николай Хомерики и Марина Разбежкина, актрисы Татьяна Друбич, Алла Демидова и Чулпан Хаматова.

Они присоединились к призыву театрального сообщества и заявили о своей солидарности с обвиняемыми.

«Всё, что мы знаем о процессе по "делу Седьмой студии", свидетельствует о том, что следствие велось с грубейшими нарушениями. В существующих обстоятельствах, наверно, чересчур оптимистично надеяться на справедливое решение суда, и все-таки мы верим, что именно оно и будет вынесено, а подсудимые будут оправданы. Определяющую роль в этом может и должен сыграть отзыв искового заявления Министерства культуры», — считают авторы письма.







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU