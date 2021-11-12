Серебренников выплатил 129 млн по иску Минкульта

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Режиссер Кирилл Серебренников лично выплатил 129 млн рублей, взысканных по иску Министерства культуры РФ о возмещении ущерба с него и других фигурантов дела «Седьмой студии».
Эту информацию подтвердили «Интерфаксу» в Мещанском районном суде Москвы, где проходил процесс по делу «Седьмой студии».
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, Кириллу Серебренникову помогли собрать необходимую сумму известные бизнесмены.
Также со ссылкой на пресс-службу суда сообщается, что режиссер выплатил штраф в размере 800 тысяч рублей, который был назначен ему приговором Мещанского суда вместе с условным сроком. В связи с погашением иска и штрафа с имущества режиссера, арестованного до исполнения приговора суда в части имущественных взысканий, сняты обеспечительные меры.
Другие фигуранты дела «Седьмой студии», уточнили в суде, назначенные им штрафы пока не выплатили.
Основатель «Седьмой студии» Кирилл Серебренников, ее бывший генпродюсер Алексей Малобродский и бывший гендиректор Юрий Итин летом 2020 года были признаны виновными в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере и проговорены к условным срокам и штрафам.
Кроме того, суд постановил удовлетворить гражданский иск Минкульта к Серебренникову, Малобродскому и Итину на сумму 129 млн рублей, а их имущество оставить под арестом до исполнения имущественных взысканий.
Бывшую главу департамента господдержки Минкульта, директора РАМТ Софью Апфельбаум, которая также проходила по делу «Седьмой студии», признали виновной в халатности и приговорили к штрафу, от выплаты которого она была освобождена в связи с истечением срока давности.
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