Дело «Седьмой студии» передано в суд

Генпрокуратура РФ направила в Мещанский районный суд Москвы уголовное дело в отношении режиссера Кирилла Серебренникова, Софьи Апфельбаум, Юрия Итина и Алексея Малобродского, которые обвиняются в хищении бюджетных средств, выделенных в 2011-2014 годах «Седьмой студии» на театральный проект «Платформа».

«Генеральной прокуратурой РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Софьи Апфельбаум, Юрия Итина, Алексея Малобродского и Кирилла Серебренникова. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере")", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Генпрокуратуры.

«По указанию Серебренникова соучастники от имени автономной некоммерческой организации "Седьмая студия" заключали с подконтрольными коммерческими организациями фиктивные договоры на выполнение работ по обеспечению художественной деятельности проекта и под видом оплаты мнимых услуг на счета этих контрагентов перечислили в общей сумме более 133 млн рублей, которые были обналичены и возвращены участникам преступной группы», — говорится в сообщении.

В нем также утверждается, что фигуранты дела предоставляли в Министерство культуры подложные финансовые отчеты о выполненных работах, которые без проверки согласовывала Апфельбаум.

«Мы разочарованы решением Генпрокуратуры об утверждении обвинительного заключения. Мы были уверены, что прокуратура не захочет взять на себя ответственность за те нарушения, которые были допущены следствием, за фактическое его бездействие и отказ от сбора доказательств. Честное и беспристрастное расследование однозначно бы привело к прекращению этого абсурдного уголовного дела», — прокомментировал адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов.

Он добавил, что защита готова к суду и у нее нет сомнений в том, что будет доказана невиновность Серебренникова и его товарищей. «Мы не сомневаемся в том, что более чем 400 участников "Платформы" придут в суд и помогут нам в этом», — сказал адвокат.

По делу «Седьмой студии» проходят ее создатель Кирилл Серебренников, экс-гендиректор Юрий Итина, экс-генпродюсер Алексей Малобродский, экс-главбух Нина Масляева и экс-продюсер Екатерина Воронова, а также директор РАМТ, бывшая глава департамента Минкульта Софья Апфельбаум.

Свою вину не признает никто из обвиняемых, кроме Масляевой, которая заключила сделку со следствием и дала показания на бывших коллег.

Серебренников, Итин, Масляева, Малобродский и Апфельбаум находятся под домашним арестом, Воронова заочно арестована и объявлена в розыск. Дела в отношении Масляевой и Вороновой выделены в отдельное производство.







