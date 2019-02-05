Назначена новая экпертиза по делу «Седьмой студии»

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Сегодня, 5 февраля, Мещанский районный суд Москвы назначил новую комплексную экспертизу деятельности автономной некоммерческой организации «Седьмая студия». Процесс под делу «Седьмой студии» прерван до 12 февраля.

Как сообщает «Радио Свобода», у защиты возникли вопросы к результатам экспертизы, которые легли в основу обвинения. В частности, адвокат Ксения Карпинская обратила внимание на то, что эксперты опирались на данные «1С Бухгалтерии» с компьютера бухгалтера Татьяны Жириковой, которые само следствие признало недопустимым доказательством.

После перерыва в заседании судья Ирина Аккуратова назначила комплексную экспертизу деятельности «Седьмой студии» за 2011–2014 годы. Она предложила сторонам в письменном виде предоставить вопросы, которые они хотели бы задать экспертам и предложить учреждения и экспертов, а также документы, которые должны быть предоставлены для исследования, передает «Медиазона».

Сделать это следует до 12 февраля, когда состоится следующее заседание по делу «Седьмой студии».

«По факту судья признал, что всё, что сделало следствие, не может являться доказательствами по делу», — прокомментировала Ксения Карпинская.

Создатель «Седьмой студии», художественный руководитель «Гоголь-центра», режиссер Кирилл Серебренников, бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, ее экс-генпродюсер Алексей Малобродский, экс-главбух Нина Масляева и экс-продюсер Екатерина Воронова, а также бывшая глава департамента государственной поддержки искусства Министерства культуры, директор РАМТ Софья Апфельбаум обвиняются в хищении более 133 млн рублей бюджетных стредств, выделенных «Седьмой студии» на реализацию театрального проекта «Платформа».

Свою вину не признает никто из обвиняемых, кроме Масляевой, которая заключила сделку со следствием и дала показания на бывших коллег.

Серебренников, Итин, Масляева и Апфельбаум находятся под домашним арестом, Малобродский — под подпиской о невыезде, Воронова заочно арестована и объявлена в розыск. Дела в отношении Масляевой и Вороновой выделены в отдельное производство.

В начале октября 2018 года дело «Седьмой студии» было передано в суд, процесс по делу начался 7 ноября.





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