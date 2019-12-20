По делу «Седьмой студии» назначена новая экспертиза

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19 декабря Мещанский районный суд Москвы по ходатайству гособвинителя назначил третью финансовую экспертизу по делу «Седьмой студии».
«Ходатайство государственного обвинения удовлетворить, назначить по уголовному делу повторную комплексную финансово-экономическую, оценочную, искусствоведческую экспертизу», — цитирует «Интерфакс» решение судьи Олеси Менделеевой.
По делу «Седьмой студии» проходят ее основатель, художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников, бывший генеральный директор «Седьмой студии» Юрий Итин, бывший генеральный продюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, бывшая глава департамента государственной поддержки искусства Министерства культуры РФ, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева и бывший продюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова.
Они обвиняются в хищении 133 млн рублей бюджетных средств, выделенных «Седьмой студии» в 2011–2014 годах на реализацию театрального проекта «Платформа». Свою вину не признает никто из обвиняемых, кроме Масляевой, которая заключила сделку со следствием и дала показания на бывших коллег.
Осенью 2018 года дело «Седьмой студии» было передано в суд, процесс по делу начался в начале ноября. В феврале 2019 года Мещанский районный суд Москвы назначил новую комплексную экспертизу деятельности «Седьмой студии», которая не смогла установить, расходовалось ли средства нецелевым образом, но пришла к выводу, что проект «Платформа» был «значимым культурным явлением».
В сентябре 2019 года Мещанский суд постановил вернуть дело генеральному прокурору и отменить меру пресечения в отношении обвиняемых — подписку о невыезде. Свое решение суд обосновал тем, что в обвинительном заключении были неустранимые в рамках судебного следствия нарушения, а также противоречия, препятствующие вынесению приговора.
В начале октября Московский городской суд отменил возврат в прокуратуру дела «Седьмой студии» и вернул его в суд первой инстанции на новое рассмотрение в ином составе суда.
25 ноября представитель Минкульта Людмила Смирнова заявила в Мещанском суде, что министерство в полном объеме поддерживает исковые требования к Кириллу Себеренникову и другим обвиняемым по делу «Седьмой студии» и просит взыскать с них 133 млн рублей
18 декабря Мещанский суд отклонил ходатайство защиты, которая просила признать недопустимой и исключить как доказательство финансовую экспертизу в деле «Седьмой студии», определившую сумму ущерба в 133 млн рублей. По мнению защиты, эксперт Татьяна Рафикова, которая участвовала в экспертизе, допустила ряд ошибок в расчетах и необъективных оценок, находясь в зависимости от следователей и ориентируясь только на те материалы, которые она от них получала.
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