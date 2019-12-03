Что смотреть на новом фестивале NOW / Film Edition

Друзья!

С 14 по 16 декабря вас ждет новый фестиваль «NOW. Как устроена современность», который уже в третий раз проводят Фонд имени Генриха Бёлля и COLTA.RU. На этот раз, к нашей чести, соорганизатором фестиваля стало посольство Германии в России.

Впрочем, это не единственное, что отличает фестиваль от его предшественников.

Как вы помните, первый NOW прошел в 2016 году в сотрудничестве с музеем современного искусства «Гараж». В 2018 году он состоялся на площадке арт-кластера «Хлебозавод». И в первый, и во второй раз мы приглашали на фест ведущих публичных интеллектуалов разных стран и континентов — от Гая Стэндинга и Карен Армстронг до Аннамари Джагоз и Луиса Гордона. Все они выступали в Москве с блестящими лекциями.

По заведенным внутренним правилам, NOW выбрал себе двухгодичный шаг. Но правила не должны слишком ограничивать. Поэтому мы решили изменить порядок вещей и сделать новый фестиваль прямо в этом году — правда, в облегченной версии.











NOW остается фестивалем кино и разговоров о современности, но на этот раз — с исключительным акцентом на кино и дискуссии по его поводу. Поэтому в названии фестиваля возникла косая черта: NOW / Film Edition.

Как всегда, фестиваль делает попытку разобраться в структурах резко поляризованной современности. Почему разрушаются старые единства? Почему трещит по швам Европа? Как локальное здесь и повсюду борется с глобальным? Какие идентичности рождает «текучая современность»? Почему мы ведем дебаты об экологии и гендере? К чему приводит наш культ безопасности и почему к нам вернулись эсхатологические предчувствия?

На эти вопросы нет и не может быть единого ответа. Множественные — предлагает эта программа.

В программе NOW / Film Edition девять фильмов, разделенных на четыре тематических блока: «Апокалипсис сегодня», «Вперед», «Назад» и «Вбок».

Каждый построен на столкновении глобальной высокотехнологичной современности с попытками возврата к традиционным ценностям (от родины до природы) или попытками бегства из сегодняшнего дня.

Фильмы будут обсуждать режиссер Марина Разбежкина, социолог Константин Гаазе, социолог и публицист Полина Аронсон, философ Жюли Реше, социолог Виктор Вахштайн, публицист Евгения Пищикова, социолог Елена Рождественская, культуролог Оксана Мороз, кинокритик и куратор Алексей Медведев, кинокритик Екатерина Белоглазова, исследовательница философии технологий Наталья Тышкевич, исследовательница сетевой культуры Екатерина Колпинец, фотохудожник Максим Шер, культоролог Владислав Земенков и многие другие.

Фестиваль будет идти два плотных дня — 14 и 15 декабря — на площадке пространства «InLiberty Рассвет» (Столярный переулок, дом 3, корпус 1), где мы покажем восемь картин, и завершится 16 декабря однодневным премьерным онлайн-показом на Кольте фильма Жан-Кристофа Мёрисса «Один из нас». (Не пытайтесь посмотреть его в офлайне!)

Идея и кураторство фестиваля, как и прежде, принадлежат координатору программы «Демократия» Фонда имени Генриха Бёлля Нурие Фатыховой и заместителю главного редактора COLTA.RU, кинокритику Михаилу Ратгаузу.

Куратором программы в этом году стал Михаил Ратгауз.

Вход на все показы бесплатный.

Регистрация на всю программу фестиваля — здесь.

Не забывайте отмечаться на странице фестиваля в Фейсбуке.

Кстати, мы хотим напомнить, что Кольта сейчас очень нуждается в вашей поддержке. Помочь нам лучше всего в форме ежемесячных пожертвований — здесь. Мы обещаем вас радовать и дальше!

Итак, что же вас ждет на третьем фестивале NOW / Film Edition?

Пока мы публикуем только короткие анонсы к фильмам; в ближайшие две недели ждите на сайте интервью с режиссерами всех картин и подробный гид по фесту.





«ВПЕРЕД»

В блоке «Вперед» — фильмы, которые исследуют смутное будущее, связанное с еще большим технологическим ускорением, с обещанной нам и впредь процветающей индустрией безопасности, с дальнейшим дроблением и расслоением идентичностей, с гендерной утопией, стремящейся ко всеобщему равенству.

«Здравствуй, робот» / «Hi, AI»

Режиссер Иза Виллингер (Германия, 2019 год, 85 мин.)

Чак одинок, поэтому он заводит себе спутницу, отвечающую тем стандартам красоты, на которые жизнь не выдавала ему лицензии. Но то, что не подарила судьба, можно купить в коробке вместе с точными инструкциями по использованию — для разговоров теплой техасской ночью с белокурой девушкой Хармони, начиненной проводами.

Немецкий документалист Иза Виллингер в течение трех лет исследовала лаборатории, которые заняты развитием искусственного интеллекта. Она отправилась в дома, гостиницы и офисы, где роботы-гуманоиды уже живут с людьми. Фильм посвящен объекту, который приближается к нам на всех скоростях и с высокой вероятностью окажется на предельной близости: у наших постелей, под нашими елками, у нашей тарелки с супом. Человекообразные роботы не будут унифицированы и будут иметь ту форму, которую мы захотим им придать. Холодные лаборатории искусственного интеллекта становятся фабриками по производству расфасованного тепла. Ученые трудятся над тем, чтобы эксперимент прошел бесперебойно: любовь оказалась ответной, старость — не одинокой.

Лучший документальный фильм на Кинофестивале имени Макса Офюльса. Первый показ в Москве.

14 декабря, 12:00, «Рассвет»

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«Те, кому хорошо» / «Dene Wos Guet Geit»

Режиссер Сирил Шойблин (Швейцария, 2018 год, 71 мин.)

Молодая мошенница с миловидным стертым лицом у мирных вод и среди чистых улиц швейцарского города, известного тем, чем известны швейцарские города, находит способ, как перераспределять в свою пользу накопленные его жителями капиталы. У нее есть для этого превосходный инструмент: колл-центр нового интернет-провайдера. Тем временем город заполнен полицейскими, охраняющими его покой от вторжения здравого смысла.

Прохладный, элегантный, утонченный, выверенный до деталей фильм Сирила Шойблина, ученика Лава Диаса и Джеймса Беннинга, насмешливо набрасывает структурный чертеж «первого мира» — на примере Европы сегодняшнего дня: мира, одержимого идеей безопасности, сведенного к битам информации, обаятельного, как 30 вкладок в вашем браузере, обменивающего бесконечные потоки цифр на глубокое забвение. Фильм был номинирован на премию Европейской киноакадемии и получил приз жюри на Международном кинофестивале в Локарно.

14 декабря, 15:00, «Рассвет»

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«Отпуск» / «Holiday»

Режиссер Изабелла Эклёф (Дания, 2018 год, 93 мин.)

На турецком курорте девушка ожидает бойфренда, наркобарона средней руки. Их связывают торгово-рыночные отношения. Он продает власть, она хочет приобрести уверенность. Свидетелем этой сделки становится прогрессивный голландец, борец за все хорошее против всего плохого. С этой минуты отдых здесь никому не гарантирован.

Дикий триллер Изабеллы Эклёф, сбивающий все моральные стандарты, залезающий в самое пекло газетной повестки, передает привет параболам Фассбиндера и Зайдля и работает как машина по производству сомнения. Четыре национальных приза Bodil, включая приз за лучший датский фильм 2018 года.

14 декабря, 17:30, «Рассвет»

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«В поисках Евы» / «Searching Eva»

Режиссер Пиа Хелленталь (Германия, 2019 год, 85 мин.)

Ева Колле — девушка без определенной прописки, житейской или экзистенциальной. Она отказывается признавать любые твердые идентичности. Вместо этого она готова испытывать на себе новые. В ее запасе — квир, радикальный феминизм, подработка моделью у Vetements, секс, которым она зарабатывает на жизнь, несколько городов, границы между которыми размыты, тройка имейл-адресов и фолловеры в Инстаграме. Из маленького итальянского городка она уехала в Берлин (куда же еще?). Под ее ногами — пустота, ее воля занята попыткой хоть как-то ее оформить.

«В поисках Евы» немецкой документалистки Пии Хелленталь — радикально новый портрет поколения Z, живущего в цивилизации досуга, на американских горках прекарности, на так хорошо знакомом многим перекрестке скорости и анемии, в самой дельте «текучей современности».

14 декабря, 20:15, «Рассвет»

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«НАЗАД»

Блок «Назад» связан с контрреакцией, которую мы видим повсюду — от политики до искусства. Здесь пытаются нащупать почву под ногами в идеях и языках прошлого: от малой родины до романтической любви. Здесь чувствуется желание вернуться back to nature — из мира, полностью колонизированного человеком.

«Превращаясь в животное» / «Becoming Animal»

Режиссеры Эмма Дэйви, Питер Меттлер (Канада/Великобритания/Швейцария, 2018 год, 78 мин.)

Съемочная группа отправляется в канадский национальный парк вместе с философом Дэвидом Абрамом, автором бестселлера «Превращаясь в животное», который в темноте и сырости заповедника напоминает камере и нам, что когда мы прикасаемся к дереву, то и дерево прикасается к нам, а наш язык когда-то равнялся на язык воды. Как мы смогли забыть об этом?

Повторяя знакомое так, что оно кажется новым, и выдвигая несколько остроумных идей — например, объясняющих, почему мы с таким упорством хотим наградить наши гаджеты отдельным сознанием, Дэвид Абрам с простотой сельского мудреца и упертостью Дон Кихота хочет напомнить «двуногим», что они — всего лишь животные, пусть мыслящий, но тростник. Один из главных путей из антропоцена, которые ищет сейчас напуганное своими деструктивными талантами человечество, ведет от рационального к природному. Фильм-эссе Эммы Дэйви и мастера психоделического дока Питера Меттлера напоминает зрителю о таких вещах, которые способны катапультировать его из современности, как только он согласится увидеть в своей руке просто один из типов крыла. Первый показ в России.

15 декабря, 12:00, «Рассвет»

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«Парк» / «Parc»

Режиссер Дамьен Манивель (Франция, 2016 год, 71 мин.)

Два подростка, он и она, занимают место на скамейке прямо по центру кадра. Вокруг городской парк в его обыденности, маленькая тренировочная площадка для зарождающейся любви. Но что их ждет в сумеречном свете приближающейся обширной ночи?

Молодой французский режиссер Дамьен Манивель уже заслужил ретроспективы на европейских фестивалях. Его скромный, камерный фильм «Парк» (кстати, ценимый Ангелой Шанелек) замахивается при этом на совсем не скромную задачу: вернуть любви ее потерянное измерение — стихии, реорганизующей мир. Кстати, в дискуссии после фильма примут участие Полина Аронсон и Владислав Земенков, которые на страницах Кольты напоминали, какой витальной ценностью может обладать для современников, казалось бы, основательно забытый словарь двухвековой давности.

15 декабря, 14:45, «Рассвет»

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«Наживка» / «Bait»

Режиссер Марк Дженкин (Великобритания, 2019 год, 89 мин.)

Маленькую рыбацкую деревушку оккупируют туристы. Сельское эффективно джентрифицируют, вчерашний инструмент для рыбной ловли мутирует в объект аутентичного интерьера. Новое счастье бесцеремонно ломится в старые дома.

Угловатый, крупнозернистый, как кожа 16-миллиметровой пленки, на которую он снят, предельно черно-белый, как кино «сердитых молодых людей» 1960-х, под которое он стилизован, чувствительный и резкий, фильм Марка Дженкина, уехавшего из Лондона, чтобы работать на малой родине, — образцовый манифест нового поколения режиссеров, которое делает ставку на локальную прочность взамен просроченных обещаний глобального благоденствия. По мнению The Guardian, это один из главных британских фильмов десятилетия. Гран-при на фестивале IndieLisboa, приз за лучшую режиссуру на Международном кинофестивале в Стокгольме.

15 декабря, 17:15, «Рассвет»

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«АПОКАЛИПСИС СЕГОДНЯ»

Этот блок посвящен мультикризису, явственно переживаемому сегодня миром.

«София Антиполис» / «Sophia Antipolis»

Режиссер Виржиль Вернье (Франция, 2018 год, 98 мин.)

Лазурный Берег, на котором мало лазурного. Мутное море, омывающее технопарк будущего. За морем — город. В городе живут разные люди. Вьетнамская mail order bride застилает холодную постель в квартире, оставленной ей покойным мужем. На улице обедает человек, у которого обожжено пол-лица. В комнате с низким потолком люди рассказывают о своих близких свиданиях с потусторонним. Их внимательно слушает гуру, одетый как клерк в обеденный перерыв: он будет готовить их к встрече с Судным днем. Очередь к пластическому хирургу становится слишком длинной. В сводках новостей на фоне тяжелого морского заката нам сообщают, что солнце встанет завтра на западе.

Революционный фильм одного из лучших молодых режиссеров Франции Виржиля Вернье предлагает обновленную версию «заката Европы», где дышит вулкан, который никак не может разродиться извержением, но на лицах и домах уже осел пепел будущей катастрофы. Этот мир продолжает жить чисто механическим усилием, в нем нет видимого врага, но невидимый присутствует повсеместно. Фильм вошел в несколько топ-листов за 2018 год (Film Comment, Sight & Sound, Toronto Film Review).

15 декабря, 20:00, «Рассвет»

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«ВБОК»

Еще одна возможность бегства из «апокалипсиса now» — так называемые альтернативные способы жизни: от замкнутых сообществ до отшельничества.

«Один из нас» / «Il est des nôtres»

Режиссер Жан-Кристоф Мёрисс (Франция, 2013 год, 47 мин.)

Большой человек с бородой, к которой не прикасалась рука барбера, строит скит прямо посреди большого города. Скит устроен как накрепко закрытый ангар с жилым вагончиком, куда по воле и желанию хозяина допущены избранные люди. Свободные от времени и принадлежащие только себе и друг другу, вне норм и законов, вне возрастного деления, без имущественного ценза и вездесущего электричества, они коротают дни, которые текут против законов календаря и заполнены дурацкими играми, вспышками остроумия и разговорами о любви и смерти.

Анархо-абсурдистский фильм Жан-Кристофа Мёрисса — арлекинада, которая просверливает дыры в мире причинно-зависимого экономического и политического рабства: это проект новой Телемской обители в островном государстве за пределами социального порядка.

Премьерный онлайн-показ в России — в течение одного дня, 16 декабря, с 11:00 до 00:00 по Москве на COLTA.RU.

До встречи на фестивале!









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