 
16 декабря 2019Общество«NOW. Как устроена современность»
1484
Preview_cover_picture«Один из нас»: онлайн-премьера Interview_cover_picture«Нам нужна более глубокая революция идей — а не пластырь на зияющей ране» Preview_cover_pictureИзабелла Эклёф, автор жесткого фильма «Отпуск», — о том, зачем ей нужно было так беспокоить зрителя Preview_cover_pictureВиржиль Вернье: «Снимая кино, я хочу вернуть себе силу, показать, что мы не боимся» Preview_cover_pictureМарк Дженкин: «Ну как обычно: обещают весь мир, а в итоге не получаешь ничего» Preview_cover_pictureБольшой разговор с Изой Виллингер, режиссером поразительного фильма «Здравствуй, робот» Preview_cover_pictureРазговор с режиссером фильма «Те, кому хорошо» Сирилом Шойблином Preview_cover_pictureПиа Хелленталь: «Когда ты смотришь на Еву, ты смотришь на самого себя» Preview_cover_pictureЧто смотреть на новом фестивале NOW / Film Edition Preview_cover_pictureThe Now Now: 2018-й, 1968-й, 1848-й Preview_cover_pictureГлавное на втором фестивале «NOW»: путеводитель Preview_cover_pictureНиколаус Гейрхальтер: «Все знали, что изгородь не сможет остановить поток беженцев»
Смотреть все материалы

«Один из нас»: онлайн-премьера

Анархо-абсурдистский фильм Жан-Кристофа Мёрисса «Один из нас» завершает фестиваль NOW / Film Edition. Его можно посмотреть здесь сегодня и только сегодня — до конца дня

 
Detailed_picture 
S_010 S_020 S_030 S_05помоги
сайту

Анархо-абсурдистский фильм Жан-Кристофа Мёрисса «Один из нас» (2013) — это арлекинада, которая просверливает дыры в мире причинно-зависимого экономического и политического рабства, проект островного государства за пределами социального порядка.

Фильм, который впервые показывается в России, завершает фестиваль NOW / Film Edition, организованный Фондом имени Генриха Бёлля, Кольтой и Посольством Германии в России.  На фестивале он представляет тематический блок «Вбок», который смотрит на возможности бегства из «апокалипсиса сегодня» не в идеи и топосы прошлого, а в организацию собственной отдельной коммунальной или отшельнической реальности.

Смотрите фильм сегодня и только сегодня онлайн на Кольте с 12:00 до 00:00 по Москве.

А вот здесь вы можете прочесть интервью с автором фильма «Один из нас» Жан-Кристофом Мёриссом.

Спасибо вам всем за то, что вы в таком количестве и с таким интересом ходили на фестиваль! Мы тоже вас любим!




Для просмотра фильма вам надо ввести в видеоплеере пароль: colta


ОБЩЕСТВО: ВЫБИРАЙТЕ ГЕРОЕВ ДЕСЯТИЛЕТИЯ

































Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

Новое в разделе «Общество»SpacerСамое читаемое
Сегодня на сайте
«Когда жертву назначают — это фальшивый нарратив. И неважно, что он создан ради высшей цели. Если ты хочешь определить, кто здесь жертва, посмотри на мир!»Общество
«Когда жертву назначают — это фальшивый нарратив. И неважно, что он создан ради высшей цели. Если ты хочешь определить, кто здесь жертва, посмотри на мир!» 

Катерина Белоглазова узнала у Изабеллы Эклёф, автора неуютного фильма «Отпуск», зачем ей нужно было так беспокоить зрителя

12 декабря 20192505
Виржиль Вернье: «Я испытываю страх перед неолиберальным миром. В кино я хочу вернуть себе силу, показать, что мы не боимся»Общество
Виржиль Вернье: «Я испытываю страх перед неолиберальным миром. В кино я хочу вернуть себе силу, показать, что мы не боимся» 

Алексей Артамонов поговорил с автором революционного фильма «София Антиполис» — полифонической метафоры сегодняшнего мира в огне

12 декабря 20191758