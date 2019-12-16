«Один из нас»: онлайн-премьера

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Анархо-абсурдистский фильм Жан-Кристофа Мёрисса «Один из нас» (2013) — это арлекинада, которая просверливает дыры в мире причинно-зависимого экономического и политического рабства, проект островного государства за пределами социального порядка.
Фильм, который впервые показывается в России, завершает фестиваль NOW / Film Edition, организованный Фондом имени Генриха Бёлля, Кольтой и Посольством Германии в России. На фестивале он представляет тематический блок «Вбок», который смотрит на возможности бегства из «апокалипсиса сегодня» не в идеи и топосы прошлого, а в организацию собственной отдельной коммунальной или отшельнической реальности.
Смотрите фильм сегодня и только сегодня онлайн на Кольте с 12:00 до 00:00 по Москве.
А вот здесь вы можете прочесть интервью с автором фильма «Один из нас» Жан-Кристофом Мёриссом.
Спасибо вам всем за то, что вы в таком количестве и с таким интересом ходили на фестиваль! Мы тоже вас любим!
Для просмотра фильма вам надо ввести в видеоплеере пароль: colta
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