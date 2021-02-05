 
5 февраля 2021Современная музыкаДайджест
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Что слушать в феврале

«Порез на собаке», «Инна Пиварс и Гистрионы», сборник «Ниши», Дора и другие примечательные отечественные релизы

текст: Сергей Мезенов
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    1. «лейбл НИША. Сборник Номер Один»

    У лейбла «Ниша», основанного идеологом фестиваля «Боль» Степаном Казарьяном, очень хорошее название — потому что ниша, которую они облюбовали в отечественном музыкальном пространстве, в самом деле любопытная. Артисты «Ниши» занимают, как правило, симпатичную позицию на карте жанровой принадлежности — каждый из них четко понимает, что делает (постпанк, авант-фанк, электронику, импровизационный джаз и пр.), но у всех уже так или иначе начинается некоторое размывание жанровых границ. «Сборник Номер Один» в результате получается разносторонней историей, которая держит внимание на протяжении практически всех 19 треков, — тем более что составители ловко поработали с драматургией, убрав все плюс-минус громкие имена («Деревянные киты», Super Collection Orchestra, The RIG) в хвост. Классного тут много — куртуазная вещь от Avramova!, смешной перкуссионный манифест от «Материнской платы», изумительный синтетический панк «Испанского стыда». Не проходите, как говорится, мимо.



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