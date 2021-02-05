Что слушать в феврале

1. «лейбл НИША. Сборник Номер Один»

У лейбла «Ниша», основанного идеологом фестиваля «Боль» Степаном Казарьяном, очень хорошее название — потому что ниша, которую они облюбовали в отечественном музыкальном пространстве, в самом деле любопытная. Артисты «Ниши» занимают, как правило, симпатичную позицию на карте жанровой принадлежности — каждый из них четко понимает, что делает (постпанк, авант-фанк, электронику, импровизационный джаз и пр.), но у всех уже так или иначе начинается некоторое размывание жанровых границ. «Сборник Номер Один» в результате получается разносторонней историей, которая держит внимание на протяжении практически всех 19 треков, — тем более что составители ловко поработали с драматургией, убрав все плюс-минус громкие имена («Деревянные киты», Super Collection Orchestra, The RIG) в хвост. Классного тут много — куртуазная вещь от Avramova!, смешной перкуссионный манифест от «Материнской платы», изумительный синтетический панк «Испанского стыда». Не проходите, как говорится, мимо.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/13362031'>лейбл НИША. Сборник Номер Один</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/171'>сборник</a> на Яндекс.Музыке





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