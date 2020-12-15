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Что слушать в декабре

Новые альбомы «Сплина», «Касты», Сюзанны, «Техно-поэзии» и еще 11 примечательных отечественных релизов месяца

текст: Сергей Мезенов
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    1. «Сплин»«Вира и майна»

    По поздним альбомам «Сплина» уже много лет кажется, что ловить вдохновение группа пытается в основном за счет максимально интуитивной работы с музыкальным материалом. В том смысле, что и мелодия, и сопровождающая ее аранжировка как будто сознательно рождались спонтанно, без большой дальнейшей работы по их полировке — так, по крайней мере, это часто звучало. Идея ловить таким образом максимально сырую и убедительную рок-н-ролльную энергию вполне понятна, но на практике что-то не до конца складывалось — возможно, в силу того, что к такому сознательно примитивистскому подходу Александр Васильев прикручивал тексты, в которых по привычке большого русского поэта продолжал пытаться объять и объяснить весь русский народный космос сразу (с прогрессирующе неудачными результатами). На «Вире и майне», появившихся за пандемические весну и лето, Васильев наконец расслабился — содержательно новый альбом состоит в основном из умеренно смешных песен-побасенок, фиксирующих сиюминутные ситуации или размышления. Поэт пьян, поэт хочет кофе, поэт орет под балконом, поэт вспоминает Париж, поэт оперирует рифмами, которые предугадываешь заранее, — и в этой простоте Васильев снова выходит к нам из кокона важности своей творческой фантазии повидавшим всякое мужиком в мятом свитере. «Я пью свой джин, я все еще жив» — уже, в общем, хорошие новости, и слушать, как «Сплин» просто и от души напоминает нам об этом какими-то не особо обременяющими ни его, ни нас приятными звуками, — вполне себе радость. И вот еще что: удивительно все-таки, насколько голос Васильева отказывается стареть.


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