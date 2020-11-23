Новая электроника из Казани

© Предоставлено пресс-службой фестиваля Rodina-set'

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Казань не может похвастаться богатым наследием в области электронной музыки — в отличие от соседей из Удмуртии, здесь никогда не было сильной местной сцены, а имена казанских продюсеров появились на слуху у российской (и, шире, мировой) аудитории относительно недавно.

Специально к фестивалю музыки и современного искусства Rodina-set', который с 19 по 29 ноября проводит казанский центр современной культуры «Смена» в рамках Года Германии — 2020/2021, мы рассказываем о семи экспериментирующих музыкантах из Казани, работающих в диапазоне от эмбиента до нойза.

Rodina-set' — фестиваль, посвященный электронной и авангардной музыке. В программе — концерты, кинопоказы, выставка, лекции от российских и немецких участников. Большинство событий пройдет онлайн. Узнать о фестивале и его программе подробнее можно здесь.

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