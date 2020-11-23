 
23 ноября 2020Современная музыкаДайджест
414
Preview_cover_pictureНовая электроника из Казани Preview_cover_pictureЧто слушать в ноябре Preview_cover_pictureНовая музыка из Сибири: осень Preview_cover_pictureЧто слушать в октябре Preview_cover_pictureЧто слушать в сентябре — 2 Preview_cover_pictureЧто слушать в сентябре Preview_cover_pictureЧто слушать в августе Preview_cover_pictureЧто слушать в июле Preview_cover_pictureЧто слушать в июне — 2 Preview_cover_pictureЧто слушать в июне Preview_cover_pictureЧто слушать в мае Preview_cover_pictureЧто слушать в апреле — 2
Смотреть все материалы

Новая электроника из Казани

Поиск тишины, хор настоящих и электронных птиц, алтайский фольклор и влияние малой родины — семь казанских продюсеров рассказывают о своей музыке

текст: Александр Левин
1 из 8
закрыть
  • Bigmat_detailed_picture© Предоставлено пресс-службой фестиваля Rodina-set'
    . . .

    Казань не может похвастаться богатым наследием в области электронной музыки — в отличие от соседей из Удмуртии, здесь никогда не было сильной местной сцены, а имена казанских продюсеров появились на слуху у российской (и, шире, мировой) аудитории относительно недавно.

    Специально к фестивалю музыки и современного искусства Rodina-set', который с 19 по 29 ноября проводит казанский центр современной культуры «Смена» в рамках Года Германии — 2020/2021, мы рассказываем о семи экспериментирующих музыкантах из Казани, работающих в диапазоне от эмбиента до нойза.

    Rodina-set' — фестиваль, посвященный электронной и авангардной музыке. В программе — концерты, кинопоказы, выставка, лекции от российских и немецких участников. Большинство событий пройдет онлайн. Узнать о фестивале и его программе подробнее можно здесь.

    Понравился материал? Помоги сайту!

    Подписывайтесь на наши обновления

    Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

    Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

    RSS-поток новостей COLTA.RU

Поделиться ссылкой / Share
facebooktwitterвконтакте
Новое в разделе «Современная музыка»SpacerСамое читаемое
Сегодня на сайте
Есть ли у политики пол?Мосты
Есть ли у политики пол? 

О женском участии в политике — большая дискуссия на Moscow FemFest с участием действующих политиков-женщин. Смотрите ее трансляцию сегодня

21 ноября 20201395