Что слушать в ноябре

Музыканты группы «Союз» спродюсировали сборник артистов из Беларуси, все доходы от стриминга которого пойдут в фонд нуждающихся жителей страны. Беларусь сейчас переживает тяжелые времена, так что посыл о необходимости помощи людям, пострадавшим во время уличных протестов, кажется важнее любого разговора о музыке. Поговорить тут, отметим, вполне есть о чем — понятно, что за десять треков создать исчерпывающее представление о сцене целой страны никак не получится, но какую-то первоначальную презентационную задачу «Long Play Belarus» все-таки решает довольно успешно. Хип-хоп, электронный поп, размашистый рок, бодрый панк, затейливая психоделия — артисты на сборнике подобраны разносторонние, и некоторая лаконичность подборки в конечном итоге работает только в плюс. После встречи с «Long Play Belarus» остается ощущение некоторой недосказанности, с которым хочется разобраться при помощи дальнейшего самостоятельного исследования, — так что задача может считаться выполненной: интерес к музыке из Беларуси этот сборник пробуждает.
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