Что слушать в ноябре

1. «Long Play Belarus»

Музыканты группы «Союз» спродюсировали сборник артистов из Беларуси, все доходы от стриминга которого пойдут в фонд нуждающихся жителей страны. Беларусь сейчас переживает тяжелые времена, так что посыл о необходимости помощи людям, пострадавшим во время уличных протестов, кажется важнее любого разговора о музыке. Поговорить тут, отметим, вполне есть о чем — понятно, что за десять треков создать исчерпывающее представление о сцене целой страны никак не получится, но какую-то первоначальную презентационную задачу «Long Play Belarus» все-таки решает довольно успешно. Хип-хоп, электронный поп, размашистый рок, бодрый панк, затейливая психоделия — артисты на сборнике подобраны разносторонние, и некоторая лаконичность подборки в конечном итоге работает только в плюс. После встречи с «Long Play Belarus» остается ощущение некоторой недосказанности, с которым хочется разобраться при помощи дальнейшего самостоятельного исследования, — так что задача может считаться выполненной: интерес к музыке из Беларуси этот сборник пробуждает.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/12596286'>Long Play Belarus</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/171'>сборник</a> на Яндекс.Музыке





Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU