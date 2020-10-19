Что слушать в октябре

1. Монеточка«Декоративно-прикладное искусство»

Новый альбом Елизаветы Гырдымовой — пример интересной работы со слушательскими ожиданиями. «Раскраски для взрослых» оказались столь насыщенной штукой, что по результатам исполнительницу сгребли в охапку в качестве своей самые разные группы слушателей, радостно навесившие на Монеточку целый набор противоречащих друг другу ролей. На «Декоративно-прикладном искусстве» Елизавета находчиво из многих из них выскальзывает — например, из роли официальной певицы цайтгайста. В соответствии с названием альбома, сознательно принижающим потенциальный пафос всего мероприятия, здесь не найти социально-иронических обобщений или мемоемких строчек, претендующих на нечаянный портрет поколения. Вместо этого Монеточка фокусируется на внимательном изучении более частных историй — изучает хитросплетения семейной жизни с позиции наблюдательного ребенка, вживается в ушедшие времена, воспевает ясность детства, противопоставленную мутной безопасности городской взрослой жизни. Альбом распадается на песни-рассказики, каждая вроде бы про свое, что дополнительно подчеркивается занятной работой со звуком. Вместе с Витей Исаевым Монеточка на новом альбоме увлеченно играет в эстраду, вступая в диалог с самыми разными формами поп-музыки. Они воспроизводят пугачевский поп и эмиуайнхаусовский соул, заимствуют ходы из блюзов и вальсов, диско и регги, но в то же время подчеркнуто работают этакими миниатюристами-моделистами, художниками, не пишущими эпические полотна, а собирающими ладные и симпатичные модели при помощи спичек, красок и клея. Получается такая музыка в кавычках, постмодернистская игра в славное прошлое, сквозь лаковые детальки которой при этом регулярно сквозит неуютностью фактического настоящего. Цайтгайст тут, иначе говоря, все-таки есть, просто не в форме обобщающих деклараций — он точечно растворен в параде остроумных частных историй, всплывает внезапными строчками тут и там в легкомысленных, на первых взгляд, песенках, стоит незримо, но ощутимо за спиной у песен с фантазиями на тему того, как хорошо и легко было в каком-то условном «раньше». Как автор Елизавета становится тоньше и находчивее — и делает это так, что многих, вроде бы с радостью вписавшихся на ее сторону за ее предыдущие заслуги, новые песни застают врасплох. И то и другое — одинаково классные новости: Монеточка, оказывается, вполне может быть еще интереснее и непредсказуемее, чем мы думали.

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