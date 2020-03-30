«Блеск Бати» и ковбойская романтика

«Блеск Бати» — это проект таинственного музыканта из Минска, представляющегося как Андрей Стратокастер. Андрей любит рок-н-ролл, ковбойские шляпы, Jim Beam и ярких опасных красоток, с которыми все всегда непросто, о чем и поет низким голосом под аккомпанемент гитары и драм-машины. Звучит одновременно и старомодно, в духе классических рок-произведений 70-х и группы «Зоопарк», и свежо (что-то подобное с успехом делает инди-икона 2010-х Mac De Marco). Проект существует с 2015 года, но более-менее о нем заговорили лишь с выходом третьего альбома «Ковбои тоже плачут» минувшей осенью — артиста стали звать на фестивали и корпоративы, а через несколько месяцев Батя взял Гран-при инди-премии Jager Music Awards в номинации Young Blood. В марте этого года «Блеск Бати» отправился в тур по России и Белоруссии, в ход которого вмешалась пандемия COVID-19, а за пару часов до московского выступления в клубе Powerhouse Андрей Стратокастер выкроил немного времени для разговора с Александром Нурабаевым и, как подобает настоящему ковбою, кратко и по существу ответил на все вопросы.

— Начнем с актуального. Как на твоем туре сказывается вся эта история c COVID-19?

— Только сейчас так сложилось, что сделали лимит по людям — максимум 50 человек (разговор состоялся 19 марта. — Ред.). Если я рассчитывал, что в Москве, Питере или Минске будет побольше людей, чем в других городах, то теперь везде выходит примерно одинаково.

— А сколько ты обычно собираешь?

— Я давным-давно не давал сольных концертов, в основном играл на корпоративах. В 2017 году я дал пару концертов на фестивалях в Москве, Питере и Минске и после этого не играл вообще. В прошлом году я сыграл на фестивале «Ритм» в Минске, меня заметил парень и предложил сыграть в Ping Pong Club Moscow — и поехало.

— Пинг-понг-клуб? Люди играют в пинг-понг, пока ты поешь?

— Да, там выступают диджеи, различные артисты. И проходят соревнования по пинг-понгу.

— Получается, это первый сольный тур «Блеска Бати»?

— Это первый тур и первый раз, где я играю где-то помимо Санкт-Петербурга, Москвы и Минска.

— И как, успешно проходит?

— Где-то вообще отлично — например, в Перми. Я не думал, что меня так встретят. Ну а где-то, я думаю, меня не знают или организация подкачала. Но в целом я рад.

— Есть ли у тебя директор или менеджер?

— Нет, все своими силами. Но где-то мне помогает Леша (друг Андрея. — Ред.) — он помог пробить какие-то концерты. Это Нижний, Уфа и Пермь. Плюс он весь тур за рулем. А так менеджеров нет — все сам: и записываю, и обложки делаю.

— В одном интервью ты сказал, что в России тебя знают больше, чем в Белоруссии. Почему так?

— В России лучше обстоят дела с рок-сценой, в Минске чуть попроще. И просто в России больше комьюнити, поэтому меня здесь больше знают. Белоруссия — страна поменьше, наверное, зависит от этого.

А почему я выиграл, я не знаю. Жюри, наверное, посчитало мою музыку актуальной.

— В белорусских медиа тебя относят к «новой белорусской волне». Поясни, что это за явление.

— Наверное, это те музыканты, которые в наше время существуют, выступают и записывают музыку.

— Какие имена? Навряд ли имелись в виду Макс Корж и Тима Белорусских. Может, «Петля пристрастия», мощно выстрелившая в прошлом году?

— Их, наверное, нельзя назвать «новой белорусской волной», потому что они играют давно. Хотя я тоже не знаю, что значит «новая», — я играю с 2015 года, это уже не совсем новое.

— Какую музыку ты слушаешь?

— Классический рок — AC/DC, Deep Purple, Scorpions, Uriah Heep, Creedence. Из отечественного предпочитаю «Кино» и «Зоопарк».

— Да, влияние «Зоопарка» хорошо заметно. А также женский образ в твоих песнях очень напоминает майковский: он тоже собирательный, романтичный и роковой. Настоящая femme fatale. Есть ли за этим образом реальные истории?

— Да, в основном это реальные девушки. Я пишу о конкретных людях, но пытаюсь завуалировать их. И получаются какие-то вымышленные образы — красная помада или джинсы Levi's не означают, что у нее это было.

— А что будет, когда ковбой найдет свою ковбойшу? Изменится тематика песен?

— Думаю, изменится. К примеру, «Рок-н-ролл не подведет» — это ода рок-н-роллу, а не любви. Всегда найдется, о чем написать.

— Это тоже будет называться «Блеском Бати»?

— Конечно, но я, возможно, когда-нибудь поменяю свои образ и стиль. Я даже не предполагал, что буду ковбоем, но так сложилось. Я купил себе ковбойские боты и шляпу. А потом, когда я записывал альбом, подумал, что его нужно сделать концептуальным, ковбойским.

— Как родилось словосочетание «Блеск Бати»?

— Потому что кто-то сказал, что я — Батя. И я добавил слово «блеск». Похоже чем-то на название известной рок-песни «Black Betty».

— Где ты записываешься?

— Я записываюсь дома. У меня кассетный восьмидорожечный магнитофон Yamaha. Звучание мне нравится. Мне кажется, чтобы играть рок-музыку, не обязательно покупать гитару за 1000 долларов, не обязательно идти на студию звукозаписи и платить кучу денег. Это другой подход к музыке.

— Гитара у тебя Stratocaster, я полагаю?

— Да, мексиканский Fender 2009 года, взял в кредит год назад, чтобы записать новый альбом, до сих пор за него плачу. Прошлый «Страт» продал из-за долгов.

— Драм-машина с тобой с самого начала?

— Драм-машину я покупал только для альбома «Ковбои тоже плачут» и потом продал. Я хотел максимально отказаться от компьютера, потому что до этого были сэмплы из компьютера.

— А выступаешь ты под драм-машину?

— До этого тура я выступал с кассетным магнитофоном — включал подложку с кассеты. Для этого тура я купил себе дешевенький пульт Behringer и запускаю подложку с айфона.

— Ты взял главную премию Jager Music Awards в номинации Young Blood. Для тебя это стало неожиданностью?

— Для меня это было супернеожиданностью, потому что я ничего для этого не делал. Раньше я просил кого-то голосовать, и не было никакого результата. А тут я просто залил трек «Sexy Girl» и победил.

— Чем, по-твоему, песни «Блеска Бати» зацепили членов жюри?

— Простотой, наверное, потому что легко запоминается текст. Плюс название — «Блеск Бати» звучит круто. А почему я выиграл, я не знаю. Жюри, наверное, посчитало мою музыку актуальной.

— Это как-то повлияло на количество поступающих предложений?

— Не сказал бы. Я выиграл съемку клипа и по возвращении в Минск буду этим заниматься. Мне выделяют деньги, и надо будет снять профессиональный клип. Потом они запостят от своего канала на YouTube. Какой-то резонанс, думаю, будет. Эта премия точно не впустую. Всем советую попробовать: может, и вам повезет.

— «Хадн дадн» взяли такую же премию на предыдущей церемонии, а теперь выступают в шоу Урганта и собирают большие залы.

— Мне кажется, тут одной премией не отделаешься — скорее всего, у них хорошие менеджеры. Я не слушал, но, мне кажется, у них поп-музыка? Я не могу представить, чтобы «Блеск Бати» играл у Урганта. Но было бы неплохо. Смотрю иногда его по телику.

— Собирается ли одинокий ковбой Андрей Стратокастер стать большой рок-звездой?

— Я создаю музыку в свое удовольствие. Если будут резонанс и слава, то о'кей, но делать что-то специально для этого — я считаю, это полный отстой. Можно тогда делать рэп, который сейчас востребован, но не получать от этого удовольствия. Надо просто, чтобы было в кайф, и если я по-прежнему буду собирать по 30 человек, то о'кей — значит, такая моя судьба. Но я кайфую от процесса звукозаписи, и, если так же кайфуют эти 30 человек, значит, кайфую не я один. Конечно, чем больше людей, тем лучше, но у меня не это в приоритете. Я делаю музыку для себя.

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