Что слушать в августе

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1. «ГШ»«Гибкий график»

Размявшись импровизационным альбомом «Интуриста», выполненным преимущественно в одного, Евгений Горбунов повышает ставки — новый альбом «ГШ» тоже выполнен в режиме затяжной импровизации, сыгранной всей группой сразу. В каком-то смысле «Гибкий график» для «ГШ» — такая же корректировка курса, взятого «Пользой», как и «Action!» был для «Интуриста»; на «Пользе» было больше именно песен и даже каких-то красивостей, «Гибкий график» же почти целиком состоит из острых углов и резкостей. Вокал есть только в двух номерах, что-то похожее на вокальную мелодию — в одном. «Проходим, проходим, нечего тут стоять», — отрешенно интонирует Катя Шилоносова, и это во многом описывает modus operandi «ГШ» на этой пластинке — в том смысле, что это музыкальное путешествие по непонятным долинам и внезапным взгорьям осознанно выстроено так, чтобы следовать за группой было не то чтобы комфортно. Лучше всего получается, когда «ГШ» могут размахнуться всерьез: два самых масштабных здешних номера — 21-минутный заглавный трек и 15-минутный «Неустойчивый объект» — успевают за это время развернуться в полноценные эпосы со своей внутренней драматургией.

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